〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.045％、6カ月物は0.075％＝財務省

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［ワシントン １７日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物 財務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.045％ 平均落札金利 0.040％ 最低落札金利 0.035％ 利付き債券相当利回り 0.046％ 落札価格 99.988625 最高利回り落札比率 90.94％ カバー（応札倍率） 4.35倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,282,100 応札総額 130,492,862,100 競争入札 29,408,540,000 非競争入札 491,742,100 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年6月20日 償還日 2013年9月19日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.075％ 平均落札金利 0.070％ 最低落札金利 0.050％ 利付き債券相当利回り 0.076％ 落札価格 99.962083 最高利回り落札比率 72.18％ カバー（応札倍率） 4.78倍 （単位：ドル） 落札総額 25,000,047,000 応札総額 119,490,586,000 競争入札 24,294,761,000 非競争入札 429,286,000 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年 6月20日 償還日 2013年12月19日
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