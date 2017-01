米金融・債券市場＝長期債下落、ＦＯＭＣ前に警戒感

[ニューヨーク 17日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2005GMT) 91*06.00(‐0*22.50)=3.3433% 前営業日終盤 91*28.50(+0*05.50)=3.3038% 10年債 (2005GMT) 96*08.50(‐0*11.50)=2.1709% 前営業日終盤 96*20.00(+0*05.50)=2.1295% 5年債 (2005GMT) 99*25.50(‐0*02.50)=1.0422% 前営業日終盤 99*28.00(+0*04.50)=1.0259% 2年債 (2005GMT) 99*31.00(+0*00.50)=0.2660% 前営業日終盤 99*30.50(+0*00.75)=0.2741% 17日の米金融・債券市場では期間が長めの国債価格が下落。薄商いのなか全般的に 振れの大きい展開となった。米連邦公開市場委員会(FOMC)が翌日から始まるのを前 に警戒感が広がった。 Tボンド先物9月限 は26/32安の139─17/32。 Tノート先物9月限 は9.50/32安の129─10/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 15.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 18.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 17.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -11.25 (-0.25)