UPDATE 2-米金融・債券市場＝長期債下落、ＦＯＭＣ前に警戒感

(レートを更新しました) [ニューヨーク 17日 ロイター] - (カッコ内は前営業 日比) 30年債 (2105GMT) 91*02.00(‐0*26.50)=3.3504% 前営業日終盤 91*28.50(+0*05.50)=3.3038% 10年債 (2105GMT) 96*06.50(‐0*13.50)=2.1781% 前営業日終盤 96*20.00(+0*05.50)=2.1295% 5年債 (2105GMT) 99*23.75(‐0*04.25)=1.0536% 前営業日終盤 99*28.00(+0*04.50)=1.0259% 2年債 (2105GMT) 99*30.75(+0*00.25)=0.2701% 前営業日終盤 99*30.50(+0*00.75)=0.2741% 17日の米金融・債券市場では期間が長めの国債価格が下落。薄商 いのなか全般的に振れの大きい展開となった。米連邦公開市場委員会( FOMC)が翌日から始まるのを前に警戒感が広がった。 英フィナンシャル・タイムズ(FT)はこの日、バーナンキ米連邦 準備理事会(FRB)議長がFOMC終了後に資産買い入れ縮小が近い ことを示唆する公算が大きいと報道。これを受け、FRBが年内に緩和 縮小に動くとの見方が強まり、国債相場を圧迫する格好となった。 ロイターが7日、5月の米雇用統計後に実施したエコノミスト調査 では、FRBが年内に資産買い入れ規模を縮小するとの見方が大勢で、 相当数のエコノミストが、早ければ9月にもFRBは縮小に踏み切ると 予想していることが明らかとなっている。ただ市場がこうした見方で一 致しているわけではなく、エコノミストはバーナンキFRB議長が5月 に行った発言に市場が過剰反応しており、「やや売られ過ぎている」( マニュライフAMのジェフ・ギブン氏)と考えている。 指標10年債 は11/32安。利回りは2.171% に上昇。 30年債 は23/32安。利回りは3.348%に上 昇した。 Tボンド先物9月限 は26/32安の139─17/32 。 Tノート先物9月限 は9.50/32安の129─10/ 32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 15.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 18.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 17.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -11.25 (-0.25)