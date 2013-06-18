再送-19日の国内・海外経済指標と行事予定

(予定を追加しました) ［東京 １８日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０６：３０ 安倍首相会見 ０８：５０ ５月貿易統計（財務省） （予測中央値：前年比 輸出6.5％、輸入10.8％、貿易赤字1兆2000億円） ０８：５０ １─３月資金循環統計速報（日銀） １０：００ ＫＤＤＩ株主総会 １０：００ ＪＡＬ 株主総会 １０：３０ 原子力規制委員会 １１：００ 日立 自治体向け番号制度導入支援ソリューション説明会 １４：００ 原子力規制委員会 田中委員長会見 １５：００─１６：００ 甘利経済再生担当相が日本記者クラブで会見 ●海外指標など １８日（火） ０１：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０８：３０ＧＭＴ ５月英消費者物価指数（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ ５月英生産者物価指数（国立統計局） ０９：００ＧＭＴ ６月独景気期待指数（ＺＥＷ） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=EC I] １２：３０ＧＭＴ ５月米消費者物価指数（労働省） １２：３０ＧＭＴ ５月米住宅着工件数（商務省） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 米連邦公開市場委員会（１９日まで） ５月中国新築住宅価格 ５月対中国海外直接投資 （商務省） Ｇ８首脳会議（最終日、北アイルランド） 米大統領がドイツ訪問（１９日まで） トルコ中銀金融政策会合 スペイン国債入札 １９日（水） ０８：３０ＧＭＴ ６月の英金融政策委員会の議事録 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １８：００ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表） １８：００ＧＭＴ ＦＯＭＣ経済見通し発表 １８：３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が会見 ドイツ連邦債入札 ＥＣＢ理事会（２０日まで、金利発表なし） キング英中銀総裁がマンション・ハウス・スピーチ ＝＝海外主要企業決算＝＝ 18 Jun AMC Q2 2013 Adobe Systems 19 Jun 11:30 Q4 2013 FedEx