UPDATE 1-米5月の住宅着工・許可件数は予想下回る、全般的な基調は堅調

[ワシントン 18日 ロイター] - 米商務省が18日発表した5月の住宅着工件 数は予想に届かず、将来の建設につながる住宅着工許可件数は急増した前月から減少した 。ただ1戸建て住宅の着工許可件数5年ぶり高水準となるなど、全般的な基調は住宅市場 の堅調さを裏付ける格好となった。 5月の住宅着工件数は前月比6.8%増の年率91万4000戸となり、予想の95 万戸に届かなかった。住宅着工許可件数は3.1%減の97万4000件。予想の97万 5000件を若干下回った。 着工許可件数は4月に12.9%増の100万50000件と急増。5月の減少は変 動の大きい集合住宅が10%減の35万2000件となったことを主に反映したもので、 1戸建て住宅の着工許可件数は1.3%増の62万2000件となり、2008年5月以 来5年ぶりの高水準となった。 米住宅市場では在庫が非常な低水準となっていることを背景に需要が増大。建設業者 は需要増に見合うべく建設を進めようとしているが、労働力不足と建設資材コストの上昇 が阻害要因となっている。 全米住宅建設業者協会(NAHB)が前日発表した6月のNAHB/ウエルズ・ファ ーゴ住宅建設業者指数は52と約7年ぶりの高水準となり、2006年4月以来初めて業 況判断の分岐点となる50を上回るなど、住宅市場の業況は改善している。 また、在庫減を反映し住宅価格が上昇。これを受け消費者信頼感が改善し、消費が上 向くなどの影響も出ている。 詳細は以下の通り。 (季節調整後、年率、前月比、%) May Apr Mar May 13/12 住宅着工 6.8 -14.8 3.7 28.6 住宅着工許可 -3.1 12.9 -6.5 20.8 (単位:1000戸) May Apr Mar May 2012 住宅着工件数 914 856 1,005 711 住宅着工許可件数 974 1,005 890 806 着工 1戸建て住宅 599 597 623 515 集合住宅 315 259 382 196 許可 1戸建て住宅 622 614 599 499 集合住宅 352 391 291 307 エコノミスト予想(ロイター調査) 住宅着工 950,000 unit rate 住宅着工許可 975,000 unit rate