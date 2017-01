UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格ほぼ変わらず、ＦＯＭＣ始まり様子見ムード

(レートを更新しました) [ニューヨーク 18日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 91*07.00(+0*05.00)=3.3415% 前営業日終盤 91*02.00(‐0*26.50)=3.3504% 10年債 (2105GMT) 96*04.50(‐0*02.00)=2.1854% 前営業日終盤 96*06.50(‐0*13.50)=2.1781% 5年債 (2105GMT) 99*23.25(‐0*00.50)=1.0568% 前営業日終盤 99*23.75(‐0*04.25)=1.0536% 2年債 (2105GMT) 99*31.00(+0*00.25)=0.2661% 前営業日終盤 99*30.75(+0*00.25)=0.2701% 18日の米金融・債券市場では国債価格がほぼ変わらず。この日か ら2日間の日程で米連邦公開市場委員会(FOMC)が始まり、様子見 ムードが広がるなか、薄商いで値が振れる展開となった。 FOMCは翌19日米東部時間午後2時(日本時間20日午前3時 )に声明と各種見通しを発表した後、午後2時半からバーナンキFRB 議長の会見が開かれる。声明では、景気回復の勢いが維持されているこ とがわかれば、今後数回の会合で債券買い入れ額の縮小を決定すること もあり得る、とのバーナンキ議長の5月発言が踏襲される可能性もある 。議長会見では、今後の金融政策運営に加え、議長自身の去就に関する 発言も注目される。 ジャニー・モンゴメリー・スコット(フィラデルフィア)の首席債 券ストラテジスト、ギュイ・ルバ氏は、FRBを取り巻く状況は非常に 複雑だと指摘。「FRBの政策は先行きの経済成長にそれほど大きな影 響を及ぼしていないが、デフレの発生に備えてFRBは行動力を維持す ることも重要になる」と述べた。 この日の経済指標では、5月の米消費者物価指数(CPI)が総合 で前月比0.1%上昇。食品・エネルギーを除くコア指数は前月比0. 2%、前年比で1.7%それぞれ上昇した。5月の住宅着工件数は予想 に届かず、将来の建設につながる住宅着工許可件数は前月から減少。た だ1戸建て住宅の着工許可件数は5年ぶり高水準となるなど、基調とし て住宅市場の堅調さを裏付ける格好となった。 こうしたなか、JPモルガン証券がこの日発表した週間調査による と、今週のFOMCを前に、米長期債を「ロング」とする投資家の割合 が増えていたことが分かった。 10年債 はほぼ変わらず。利回りは2.185%。 30年債 は2/32高。利回りは3.347%に低下 した。 Tボンド先物9月限 は1/32高の139─18/32。 Tノート先物9月限 は2.50/32安の129─07. 50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 15.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 19.75 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 18.00 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -10.00 (+1.25)