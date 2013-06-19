UPDATE 1-〔情報ＢＯＸ〕パリ国際航空ショー、エアバスとボーイングの受注状況

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(内容を追加しました) ［パリ １８日 ロイター］ - パリで開催中の世界最大規模の航 空展示会「国際航空ショー」（６月１７日─２３日）の主な商談期間に 、欧州の航空宇宙企業ＥＡＤＳ 傘下のエアバスと米ボーイング が発表した旅客機受注数は以下の通り。 メーカー別受注数： 確定注文 金額 仮注文 金額 エアバス 150 $15.4 bln 161 $21.8 bln ボーイング 164 $36.3 bln 32 $9.2 bln エアバスの顧客別受注数： （確定注文） 機体数 タイプ 金額 ILFC 50 A30neo $5 bln Lufthansa 100 A320-family $10.4 bln （仮注文） Doric 20 A380 $8 bln easyJet 135 A320-family $13.2 bln Syphax 6 A320-family $0.6 bln ボーイングの顧客別受注数： （確定注文） 機体数 タイプ 金額 Air Lease 30 787-10 $8.7 bln British Airways 12 787-10 $3.5 bln GECAS 10 787-10 $2.9 bln Qatar Airways 2 777-300ER $0.6 bln Singapore 30 787-10 $8.7 bln TUI Travel 60 737 MAX $6.1 bln United Airlines 20 787-10 $5.8 bln （仮注文） GECAS 10 787-10X $2.9 bln Korean Air 5 747-8 $1.8 bln 6 777-300ER $1.9 bln Qatar Airways 7 777-300ER $2.2 blnn SkyMark 4 737 MAX $0.4 bln
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