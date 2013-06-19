＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ６月１９─２６日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １９日（水） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） ２０日（木） ０１：４５ＧＭＴ ６月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） ０６：００ＧＭＴ ５月独生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） -0.1 -0.2 （前年比、％） 0.3 0.1 ０７：５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 （指数） 48.1 47.7 ０７：５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 （指数） 48.6 48.3 ０７：５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数 47.5 47.2 ０８：３０ＧＭＴ ５月英小売売上高（国立統計局） （前月比、％） 0.8 -1.3 （前年比、％） 0.2 0.5 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （６／１５までの週、１０００件） 340 334 １２：５８ＧＭＴ ６月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） 52.5 52.3 （５月改定） １４：００ＧＭＴ ５月米中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、１００万戸） 5.00 4.97 １４：００ＧＭＴ ５月米景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.2 0.6 １４：００ＧＭＴ ６月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 -2.0 -5.2 ２１日（金） ０８：００ＧＭＴ ４月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） （季調前、１０億ユーロ） N/A 24.8 ２４日（月） ０８：００ＧＭＴ ６月独ＩＦＯ業況指数 （業況指数） N/A 105.7 （現況指数） N/A 110.0 （期待指数） N/A 101.6 １２：３０ＧＭＴ ５月シカゴ連銀全米活動指数 （指数） N/A -0.53 ２５─２８日 ０６：００ＧＭＴ ５月独輸入物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -1.4 （前年比、％） N/A -3.2 ０６：００ＧＭＴ ５月独小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.4 （前年比、％） N/A 1.8 ２５日（火） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ５月米耐久財受注（商務省） （前月比、％） 1.8 3.5 （輸送機器除く／前月比、％） N/A 1.5 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A 1.2 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ４月米住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 1.3 １３：００ＧＭＴ ４月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） N/A 1.1 （季調前前月比、％） N/A 1.4 （前年比、％） N/A 10.9 １４：００ＧＭＴ ５月米新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、１００万戸） 0.460 0.454 １４：００ＧＭＴ ６月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 76.6 76.2 ２６日（水） ０６：００ＧＭＴ ７月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） （指数） N/A 6.5 ０６：４５ＧＭＴ 第１・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） （前期比、％） N/A -0.2 （速報値） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ確報値 （前期比年率、％） 2.4 2.4 デフレーター N/A 1.2 （Ｑ１改定） １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米企業利益改定値 （前期比、％） N/A -1.9 （速報値） ５月米住宅着工許可件数改定値（商務省） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━