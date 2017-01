米金融・債券市場＝国債価格急落、ＦＲＢ議長が債券買い入れ縮小用意を示唆

[ニューヨーク 19日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2005GMT) 90*07.00(‐1*00.00)=3.3984% 前営業日終盤 91*07.00(+0*05.00)=3.3415% 10年債 (2005GMT) 94*29.00(‐1*07.50)=2.3289% 前営業日終盤 96*04.50(‐0*02.00)=2.1854% 5年債 (2005GMT) 98*27.25(‐0*28.00)=1.2401% 前営業日終盤 99*23.25(‐0*00.50)=1.0568% 2年債 (2005GMT) 99*28.50(‐0*02.50)=0.3064% 前営業日終盤 99*31.00(+0*00.25)=0.2661% 19日の米金融・債券市場では国債価格が大幅安。バーナンキ米連邦準備理事会(F RB)議長は、連邦公開市場委員会(FOMC)終了後の会見で、経済見通しが正しけれ ばFRBとして債券買い入れを縮小させる用意があるとの考えを示した。 Tボンド先物9月限 は1─18/32安の138─00/32。 Tノート先物9月限 は1─10.50/32安の127─29/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 17.00 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 22.00 (+2.50) U.S. 10-year dollar swap spread 20.00 (+2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -9.00 (+1.00)