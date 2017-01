UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格急落、ＦＲＢ議長が債券買い入れ縮小用意を示唆

(レートを更新しました) [ニューヨーク 19日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 89*25.00(‐1*14.00)=3.4236% 前営業日終盤 91*07.00(+0*05.00)=3.3415% 10年債 (2105GMT) 94*22.00(‐1*14.50)=2.3545% 前営業日終盤 96*04.50(‐0*02.00)=2.1854% 5年債 (2105GMT) 98*26.25(‐0*29.00)=1.2467% 前営業日終盤 99*23.25(‐0*00.50)=1.0568% 2年債 (2105GMT) 99*28.25(‐0*02.75)=0.3105% 前営業日終盤 99*31.00(+0*00.25)=0.2661% 19日の米金融・債券市場では国債価格が大幅安。バーナンキ米連邦準備理事会(F RB)議長は、連邦公開市場委員会(FOMC)終了後の会見で、経済見通しが正しけれ ばFRBとして債券買い入れを縮小させる用意があるとの考えを示した。 バーナンキ議長の発言を受け、市場では金融緩和の終了が予想よりも早く訪れるとの 見方が強まり、将来的な利上げをめぐる思惑から国債への売りが膨らんだ。10年債利回 りは1年3カ月ぶりの水準に上昇したほか、5年債利回りも2011年8月以来の高水準 となった。 ブラウン・アドバイザリー(ボルティモア)の債券ポートフォリオ・マネジャー、ト マス・グラフ氏は「わたしを含め投資家の大半が予想していた以上にバーナンキ議長はタ カ派だった」と指摘。「個人的に最も驚いたことは、FRBが最近のインフレ鈍化をほと んど考慮していないことだった」とし、インフレ鈍化でFRBはさらに様子見を続けると 想定していたと述べた。 バーナンキ議長の言葉からは、緩和縮小と引き締めとが明確に区別されていたものの 、市場関係者の間では、議長が今回、5月に言及した債券買い入れ縮小の可能性を否定し なかったことで、失望感が広がったという。 10年債 は1─4/32安。利回りは2.318%と前日から13ベー シスポイント(bp)上昇した。 Tボンド先物9月限 は1─18/32安の138─00/32。 Tノート先物9月限 は1─10.50/32安の127─29/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 17.00 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 22.00 (+2.50) U.S. 10-year dollar swap spread 20.00 (+2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -9.00 (+1.00)