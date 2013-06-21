UPDATE1: 住宅金融支援機構、第74回住宅金融支援機構債券の発行条件を決定＝利率1.32％

［東京 ２１日 ロイター］ - みずほ証券によると、住宅金融支援機構<0#0943=JFI >は、貸付債権担保第７４回住宅金融支援機構債券（資産担保証券）の発行条件を決定し た。発行額１２７６億円。 利率 １．３２％ 発行価格 １００円 スプレッド 第３２９回国債流通利回り＋４４ベーシスポイント（ｂｐ） 【 発行条件一覧 】 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 銘柄 住宅金融支援機構 払込期日 ７月３日 貸付債権担保第７４回 各債券の金額 １億円 住宅金融支援機構債券 主幹事 下記参照 発行額 １２７６億円 事務受託会社 三井住友銀行 期間 ３５年 格付け・予定 ＡＡＡ（Ｒ＆Ｉ） 利率 １．３２％ ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ） 発行価格 １００円 最終償還期限 ２０４８年７月１０日 利払日 毎月１０日 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ・主幹事：みずほ証券、大和証券、メリルリンチ日本証券 ・引受証券と引受額（単位：億円） みずほ証４８１ 大和証３６０ メリルリンチ日本証３６０ クレディ・スイス証２５ シティグループ証２５ ＢＮＰパリバ証２５ ・引受手数料 幹事手数料：発行額に応じた従量制。 発行額のうち、５００億円まで５銭 ５００億円超１０００億円まで２．５銭 １０００億円超２０００億円まで１．２５銭 ２０００億円超：０．６３銭 引受責任料：５銭 販売手数料：２０銭 (片山直幸