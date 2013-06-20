再送-UPDATE 1-中国人民銀行、今週はオペで280億元供給

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(体裁を整えて再送しました) ［上海 ２０日 ロイター］ - ロイターの試算によると、中国人民銀行（中央銀行）は今週、公開市 場操作を通じ２８０億元（４５億７０００万ドル）の資金を供給した。 人民銀は年初来で差し引き１９８０億元を吸収している。 Week Bills Repos Reverse Bills Repos Reverse Net drain (-) starting matured matured repos issued issued repos or injection issued* matured* 17-Jun 18 14 4 28 10-Jun 92 92 3-Jun 110 92 18 24 160 27-May 30 22 25 -17 20-May 120 38 16 14 128 13-May 101 44 92 -35 6-May 110 76 10 92 84 29-Apr 30 30 0 22-Apr 90 62 28 124 15-Apr 87 101 -14 8-Apr -17 1-Apr -25 25-Mar -57 18-Mar -47 11-Mar -44 4-Mar 5 -5 25-Feb 5 -5 18-Feb 50 860 -910 4-Feb 860 198 662 28-Jan 180 121 59 21-Jan 101 150 -49 14-Jan 20 90 -70 7-Jan 93 313 -220 31-Dec 90 110 -20 TOTAL -198 ＊リバース・レポは発行時に資金が供給され、償還時に資金が吸収される。 注：週末に償還期間を迎える手形やレポは、銀行が資金を受け取る翌週の分として加算。
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