〔Data File〕日本企業の1─6月期のＭ＆Ａは-43％の3.4兆円、4年ぶり低水準

[東京 21日 ロイター] - 2013年1─6月期の日本企業のM&A(合併・買収)は大幅な減 少となった。急速な円安進行のあおりで1─3月期にいったん手控えられたM&Aは、引き続き4─6月期 も低水準が続いた。円安傾向にあった為替相場が一時的に急激な円高に触れるなど、相場が不安定さを増し たほか、4─6月期は年度始めということから、大きな企業行動が手控えられることも影響しているとみら れている。 トムソン・ロイターの速報値によると、1─6月期の日本のM&Aは金額ベースで前年同期比43%減 の3.43兆円だった。半期ベースでは09年1─6月期(3.88兆円)以来の低水準。件数は20%減 の1175件。四半期ベースでは、4─6月期の金額は1.8兆円と、1─3月期(1.6兆円)に引き続 き低水準。 ある外資系証券会社のM&A担当幹部は減少の要因について「円安の影響が一番大きい」と指摘。金融 緩和の中でオークションに参画したファンドが資金調達をしやすい環境にあることも、日本の事業会社にと っては弱点になる可能性があると分析している。 最も減り方が大きかったのはクロスボーダーの案件。国内同士のM&Aの金額は前年同期比14%減に とどまったものの、海外買収(IN─OUT案件)は同59%減、海外からの日本企業買収(OUT─IN 案件)は87%の減少となった。 1─6月期のリーグテーブルは以下の通り。 ◎日本企業M&Aリーグテーブル 2013年1─6月期(速報値) 順位 前年同期順位 金融機関名 金額(百万円) 件数 1 2 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley 961,721.8 28 2 1 Nomura 757,684.1 50 3 5 Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 582,505.9 56 4 12 Daiwa Securities Group Inc 384,750.4 24 5 3 Mizuho Financial Group 375,930.0 84 6 9 Goldman Sachs & Co 367,824.8 7 7 4 JP Morgan 318,520.4 4 8* 8 Barclays 242,339.0 1 8* 33 Houlihan Lokey 242,339.0 1 8* - Leonardo & Co 242,339.0 1 (INVESTMENTVIEWS) (江本恵美