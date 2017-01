〔Data File〕日本企業の1─6月期エクイティファイナンス、前年比3.4倍の2.3兆円

[東京 21日 ロイター] - 2013年1─6月期の日本企業のエクイティファ イナンス(新株発行を伴う資金調達、自社株買い除く)は前年同期比3.4倍の2.3兆 円に増加した。株式新規公開(IPO)が回復したほか、リートなど不動産セクターを中 心に新規物件の取得にともなう調達が増えているのが特徴だ。 トムソン・ロイターが発表した速報値によると、エクイティファイナンスのうち、I POは同2.7倍の約3800億円(23件)になったほか、売り出しは同4倍の1.7 兆円(97件)に拡大した。 三井住友トラスト・ホールディングス の売り出し(約930億円)では、海 外投資家を対象に条件決定までの期間を通常の売り出しより短縮して行うABB(Accere lated Bookbuilding)と呼ばれる手法が採用された。このほか、野村不動産マスターファ ンド投資法人 のIPO(1750億円)など、不動産セクターの調達も目立った 。 リーグテーブルの首位は野村証券。上位10社は以下の通り。 ◎日本企業エクイティファイナンスのリーグテーブル (2013年1─6月期) 順位 社名 金額(百万円) 件数 1 Nomura 530,395.9 33 2 Daiwa Securities Group Inc 409,446.1 22 3 Goldman Sachs & Co 363,763.4 6 4 Mizuho Financial Group 242,424.3 17 5 JP Morgan 168,691.5 4 6 Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 167,335.0 20 7 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley 107,155.6 9 8 Barclays 53,455.6 3 9 Citi 42,614.7 1 10 UBS 42,526.7 5 (INVESTMENTVIEWS) (江本恵美