香港の4月商品輸出量は前年比7.1％減＝政府統計処

[20日 ロイター] - 香港特別行政区の政府統計処が20日発表した4月の貿易 統計によると、域内産商品の輸出量は前年同月比7.1%減少した。金額ベースでは2. 3%増だった。 内訳は以下の通り(前年比%)。 <貿易量> For Apr For Jan-Apr Domestic exports -7.1 -5.2 Re-exports 8.9 5.4 Total exports 8.6 5.2 Imports 7.9 5.7 <貿易額> For Apr For Jan-Apr Domestic exports 2.3 3.7 Re-export 0.9 0.6 Total export 0.9 0.7 Import 1.0 1.1