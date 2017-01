UPDATE 1-米中古住宅販売、5月は3年半ぶり高水準　回復加速鮮明

(内容を追加しました) [ワシントン 20日 ロイター] - 全米リアルター協会(NAR)が20日発表 した5月の中古住宅販売戸数(季節調整済み)は前月比4.2%増の年率518万戸とな り、住宅購入者向け優遇税制措置の失効時期に当たる2009年11月以来およそ3年半 ぶりの高水準となった。市場予想の500万戸も上回った。 住宅市場の回復の勢いが増していることを示唆しており、財政引き締めによる経済の 足かせを住宅市場が相殺している構図が浮かび上がる。 NARのエコノミスト、ローレンス・ユン氏は「どんな物件でも買い手は購入する構 えだ」と市場の活況を話した。 価格中央値は、前年比15.4%上昇の20万8000ドルとなり、2008年7月 以来の高水準となった。上昇率は2005年以来の大きさで、ユン氏は「価格は突如、非 常に大きく回復した」と述べた。 価格上昇を背景に、売り手側の動きも活発になっており、在庫は前月比3.3%増の 222万戸となった。 ただ在庫は5月の販売ペースで5.1カ月分にとどまっている。適切な水準とされる 6カ月分を依然下回っており、ひっ迫感が解消されていない。 詳細は以下の通り。 (季節調整後、年率) (100万戸) May Apr AprPrev Mar May'12 販売戸数 5.18 4.97 4.97 4.94 4.59 1戸建て 4.60 4.38 4.38 4.33 4.08 コンドミニアム/コープ 0.580 0.590 0.590 0.610 0.510 (前月比、%) May Apr AprPrev May13/12 販売戸数 4.2 0.6 0.6 12.9 1戸建て 5.0 1.2 1.2 12.7 コンドミニアム/コープ -1.7 -3.3 -3.3 13.7 May Apr AprPrev Mar May'12 価格中央値(1000ドル)208.0 191.8 192.8 183.9 180.3 在庫(100万戸) 2.220 2.150 2.160 1.930 2.470 供給(カ月分) 5.1 5.2 5.2 4.7 6.5 エコノミスト予想(ロイター調査) 販売戸数 5.00 mln unit rate