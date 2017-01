米金融・債券市場＝大幅安、指標10年債利回りは一時2.471％に上昇

[ニューヨーク 20日 ロイター] - 30年債 (2030GMT) 88*05.00(‐1*20.00)=3.5184% 前営業日終盤 89*25.00(‐1*14.00)=3.4236% 10年債 (2030GMT) 94*03.00(‐0*19.00)=2.4246% 前営業日終盤 94*22.00(‐1*14.50)=2.3545% 5年債 (2030GMT) 98*17.00(‐0*09.25)=1.3078% 前営業日終盤 98*26.25(‐0*29.00)=1.2467% 2年債 (2030GMT) 99*27.00(‐0*01.25)=0.3307% 前営業日終盤 99*28.25(‐0*02.75)=0.3105% 20日の米金融・債券市場では、国債価格が大幅下落。米連邦準備理事会(FRB) が年内にも資産買い入れ縮小に着手するとの懸念が重しとなり、指標10年債利回りは一 時、2011年8月以来の水準に上昇した。 バーナンキFRB議長が前日、現在月額850億ドルのペースで実施している資産買 い入れの縮小方法や時期に関する青写真を示した余波がこの日も続いた。 指標10年債 は12/32安の94─9/32。利回りは2.401% と、前日から約5ベーシスポイント(bp)上昇した。一時は2.471%をつける場面 もあった。 30年債 は一時2ポイント超下げ、利回りは1年10カ月ぶりの水準と なる3.548%に上昇した。 Tボンド先物9月限 は1─28/32安の136─04/32。 Tノート先物9月限 は26/32安の127─03/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 18.25 (+2.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 (+2.50) U.S. 5-year dollar swap spread 23.50 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 23.25 (+2.75) U.S. 30-year dollar swap spread -8.75 (+0.25)