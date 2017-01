UPDATE 1-米金融・債券市場＝大幅安、指標10年債利回りは一時2.471％に上昇

(内容を追加しレートを更新しました。) [ニューヨーク 20日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 88*05.50(‐1*19.50)=3.5175% 前営業日終盤 89*25.00(‐1*14.00)=3.4236% 10年債 (2105GMT) 94*04.00(‐0*18.00)=2.4209% 前営業日終盤 94*22.00(‐1*14.50)=2.3545% 5年債 (2105GMT) 98*17.00(‐0*09.25)=1.3078% 前営業日終盤 98*26.25(‐0*29.00)=1.2467% 2年債 (2105GMT) 99*27.00(‐0*01.25)=0.3307% 前営業日終盤 99*28.25(‐0*02.75)=0.3105% 20日の米金融・債券市場では、国債価格が大幅下落。米連邦準備理事会(FRB) が年内にも資産買い入れ縮小に着手するとの懸念が重しとなり、指標10年債利回りは一 時、2011年8月以来の水準に上昇した。 バーナンキFRB議長が前日、現在月額850億ドルのペースで実施している資産買 い入れの縮小方法や時期に関する青写真を示した余波がこの日も続いた。 利回りの上昇が続けば、FRBが緩和解除の前提としている景気回復を阻害する可能 性がある。 プロシェア・アドバイザーズの資本市場部門責任者、スティーブン・サックス氏は「 金利の移行期にあり、長期的には金利は上昇する」と述べた。 利回り上昇の影響は国内外のクレジット市場にも広がっており、投資適格級債、ジャ ンク債の双方で発行が停止。中国では銀行間金利が過去最高まで跳ね上がった。 朝方発表された5月の米中古住宅販売は、2009年11月以来およそ3年半ぶり高 水準となったが、金利上昇が続けば、住宅市場の回復の腰を折りかねないとの懸念も出て いる。 指標10年債 は12/32安の94─9/32。利回りは2.401% と、前日から約5ベーシスポイント(bp)上昇した。一時は2.471%をつける場面 もあった。 30年債 は一時2ポイント超下げ、利回りは1年10カ月ぶりの水準と なる3.548%に上昇した。 同日実施された30年物インフレ指数連動債(TIPS、リオープン=銘柄統合)入 札は需要がさえず、市場がインフレ鈍化をより懸念していることを浮き彫りにした。 バーナンキ議長は、資産買い入れ縮小による景気刺激の度合い低下と、利上げによる 金融引き締めの間では明確な違いがあると説明した。 だが市場関係者からは「FRBは資産買い入れ縮小は引き締めには当たらないと考え たいようだが、引き締めには変わりない」(BNPパリバの首席エコノミスト、ジュリア ・コロナド氏)といった指摘が上がっており、FRBの見解には必ずしも同意していない ようだ。 Tボンド先物9月限 は1─28/32安の136─04/32。 Tノート先物9月限 は26/32安の127─03/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 18.25 (+2.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 (+2.50) U.S. 5-year dollar swap spread 23.50 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 23.25 (+2.75) U.S. 30-year dollar swap spread -8.75 (+0.25)