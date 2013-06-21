指標予測＝5月鉱工業生産は前月比＋0.2％、緩やかな上昇傾向

[東京 ２１日 ロイター] - ロイターがまとめた民間調査機関の 予測によると、５月鉱工業生産指数の予測中央値は前月比０．２％の上 昇となった。年初から５カ月連続の上昇となり、生産は緩やかながら上 昇傾向を続ける見通し。 調査機関では「内外経済の持ち直しや新型車投入効果などを反映し 、生産活動は幅広い業種で計画を上回って推移している」（信金中央金 庫）との見方が出ている。 一方、マイナスを見込む向きもある。「輸送用機械の予測指数が弱 い上、振れが大きい電子部品・デバイスもマイナスとなる可能性が高い 」（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング）という。 各社の予想は以下の通り。 調査機関名 前月比％ 中央値 0.2 最大値 1.3 最小値 -0.7 Barclays Securities Japan -0.4 BNP Paribas 0.2 BofAML 0.2 CA-CIB -0.5 Citi 0.5 Dai-ichi Life Research 0.6 Daiwa Institute of Research 0.2 Daiwa SB Investments 1.0 Goldman Sachs 0.2 Informa Global Markets 0.1 ITOCHU Economic Research Instit 0.8 ute Japan Research Institute 0.0 Mitsubishi Research Institute 0.3 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley S 0.4 ecurities Mitsubishi UFJ Research & Consu -0.7 lting Mizuho Research Institute 0.0 Mizuho Sec. 0.2 Mizuho Securities Research and 0.0 Consulting Monex 0.5 Morgan Stanley MUFG Securities -0.2 NLI Research 1.2 Nomura -0.3 Norinchukin Research -0.5 RBS 1.3 Shinkin Central Bank Research 0.2 SMBC Nikko Sec. 0.0 Sumitomo Mitsui Asset Managemen 0.5 t (石田仁志