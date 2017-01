米金融・債券市場＝大幅続落、10年債利回り2.5％台で11年8月以来の高水準

[ニューヨーク 21日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 86*28.00(‐1*09.50)=3.5949% 前営業日終盤 88*05.50(‐1*19.50)=3.5175% 10年債 (2105GMT) 93*03.50(‐1*00.50)=2.5422% 前営業日終盤 94*04.00(‐0*18.00)=2.4209% 5年債 (2105GMT) 97*30.75(‐0*18.25)=1.4294% 前営業日終盤 98*17.00(‐0*09.25)=1.3078% 2年債 (2105GMT) 99*24.50(‐0*02.50)=0.3717% 前営業日終盤 99*27.00(‐0*01.25)=0.3307% 21日の米金融・債券市場では国債価格が大幅続落。指標10債利回りは2.5%台 に乗せ、約1年10カ月ぶりの高水準をつけた。米連邦準備理事会(FRB)のバーナン キ議長が今週、年内の資産買い入れ縮小の可能性を示したことを受けた売りが続いている 。 銀行やヘッジファンド、各国中銀が米国債への投資を減らす一方、国債利回りの上昇 を受けて住宅ローン会社もヘッジとして保有していた米国債を売却している。 ソシエテ・ジェネラルの米国債トレーダー、ショーン・マーフィー氏は、ヘッジ巻き 戻しの大きな動きが米国債を圧迫しているとの見方を示した。 終盤の取引で指標10年債 は約1ポイント安、利回りは前日終盤を11 .7ベーシスポイント(bp)上回る2.533%。ロイターのデータによると、一時2 .542%まで上昇し、2011年8月以来の高水準をつけた。 10年債利回りは週間では40bp上昇する見通しで、そうなれば1週間の上昇幅と しては2003年3月以来の大きさとなる。 5年債 は18/32安、利回りは1.428%。7年債 は25 /32安、利回りは1.971%。利回りはいずれも11年8月以来の高水準となった。 4月以降の米国債利回り上昇は長期債で最も顕著だったが、今週は、FRBが量的緩 和第3弾(QE3)で主に買い入れてきた5年債や7年債が大きな打撃を受けている。 多くの投資家はFRBが少なくとも年内は現在のペースで債券買い入れを継続すると の見方から、これら中期債のポジションを積み上げていた。ロイターのデータによると、 米債券運用会社パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー(PIMC O)の旗艦ファンド、トータル・リターン・ファンド も5月末時点で2018 年2月28日償還債(表面利率0.75%)の組み入れ率が1.92%と、4番目の高さ だった。 債券相場の下落を受け、来週予定されている総額990億ドルの2年・5年・7年債 入札に対する見通しが悪化している。前日実施された30年物インフレ指数連動債(TI PS、リオープン=銘柄統合)入札も需要は軟調だった。 ただ、このところの利回り上昇を受け、値ごろ感が需要を下支えする可能性があると の見方も一部で出ている。 Tボンド先物9月限 は1─03/32安の135─01/32。 Tノート先物9月限 は26.50/32安の126─08.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 19.25 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 22.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 22.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -9.75 (unch)