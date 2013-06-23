〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 ２４日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【６月２４―２８日の海外経済指標】 予想 前回 ２４日（月） ０８：００ＧＭＴ ６月独ＩＦＯ業況指数 （業況指数） 105.9 105.7 （現況指数） 109.6 110.0 （期待指数） 102.0 101.6 １２：３０ＧＭＴ ５月シカゴ連銀全米活動指数 （指数） N/A -0.53 ２５日（火） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=EC I] １２：３０ＧＭＴ ５月米耐久財受注（商務省） （前月比、％） 3.0 3.5 （輸送機器除く／前月比、％） 0.0 1.5 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.3 1.2 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ４月米住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 1.3 １３：００ＧＭＴ ４月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） 1.2 1.1 （季調前前月比、％） N/A 1.4 （前年比、％） 10.6 10.9 １４：００ＧＭＴ ５月米新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、１００万戸） 0.463 0.454 １４：００ＧＭＴ ６月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 75.2 76.2 ２６日（水） ０６：００ＧＭＴ ７月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） （指数） 6.5 6.5 ０６：４５ＧＭＴ 第１・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） （前期比、％） N/A -0.2 （速報値） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ確報値 （前期比年率、％） 2.4 2.4 デフレーター 1.1 1.2 （Ｑ１改定） １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米企業利益改定値 （前期比、％） N/A -1.9 （速報値） ５月米住宅着工許可件数改定値（商務省） ２７日（木） ０６：００ＧＭＴ ５月独輸入物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -1.4 （前年比、％） N/A -3.2 ０７：５５ＧＭＴ ６月独雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／１０００人） 8 21 （失業者数・季調前／１００万人） N/A 2.9 （失業率・季調済／％） 6.9 6.9 ０８：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） （前年比、％） 2.9 3.2 ０８：３０ＧＭＴ 第１・四半期英経常収支（国立統計局） （１０億ポンド） N/A -14.04 ０８：３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局） （前期比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 0.6 0.6 （改定値） ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） -0.65 -0.76 （景況感指数） 90.3 89.4 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （６／２２までの週、１０００件） 345 354 １２：３０ＧＭＴ ５月米個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.2 0.0 （個人消費支出／前月比、％） 0.3 -0.2 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A -0.3 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.0 １４：００ＧＭＴ ５月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 106.0 （前月比、％） 1.0 0.3 ２８日（金） ０６：００ＧＭＴ ５月独小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） 0.2 -0.4 （前年比、％） N/A 1.8 ０６：４５ＧＭＴ ５月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） -0.1 -0.3 １２：００ＧＭＴ ６月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.0 0.4 （前年比、％） 1.7 1.5 ＥＵ基準（前月比、％） 0.0 0.3 （前年比、％） 1.8 1.6 （改定値） １３：４５ＧＭＴ ６月米シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） 56.0 58.7 １３：５５ＧＭＴ ６月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） 83.0 82.7 （速報値） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【６月２４―２８日の海外行事予定】 ２４日（月） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７：００ＧＭＴ 米ダラス地区連銀のフィッシャー総裁 「金融政策と米経済」について講演・質疑応答（ロンドン） フランス国債入札 ２５日（火） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５：３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 イタリア国債入札 スペイン国債入札 ハンガリー中銀が金利決定会合 ２６日（水） ０５：５５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が金融政策で講演（ソウル ） １４：００ＧＭＴ ダラス・リッチモンド地区連銀総裁、 下院金融委員会でドッド・フランク法について証言 １７：００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 イタリア国債入札 ２７日（木） １４：３０ＧＭＴ パウエル米ＦＲＢ理事が金融政策について講演・質疑応答（ワシント ン） １４：３０ＧＭＴ ダドリーＮＹ連銀総裁、国内・地域刑事亜について講演 １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６：３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 （ジョージア州マリエッタ） １７：００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ＥＵ首脳会議（２８日まで） イタリア国債入札 台湾中銀金利決定会合 韓国の朴槿恵大統領が訪中（３０日まで） ２８日（金） １３：１５ＧＭＴ スタインＦＲＢ理事、金融政策について講演 １３：１５ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演 （ホワイト・サルファー・スプリングス） １６：００ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演（バージニア州ウィ ーリング） １９：３０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済と金融政策につ いて講演 （カリフォルニア州ローネットパーク） ＥＵ首脳会議（最終日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━