25日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報を追加しました) ［東京 ２５日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 ０９：００ 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ５月企業向けサービス価格指数（日銀） １０：００ 株主総会（東芝、ＮＴＴ、西武ホールディングス、ヤクルト、シャープ、日 本電産、日産、三菱自工など） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ １０年利付国債（７月債）の発行予定額等 （財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果 （財務省） １５：００ Ｊ．フロント リテイリング ３―５月期決算発表 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●海外指標など ２４日（月） ０８：００ＧＭＴ ６月独ＩＦＯ業況指数 １２：３０ＧＭＴ ５月シカゴ連銀全米活動指数 １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７：００ＧＭＴ 米ダラス地区連銀のフィッシャー総裁が「金融政策と米経済」につい て講演・質疑応答（ロンドン） フランス国債入札 ２５─２８日 ０６：００ＧＭＴ ５月独輸入物価（連邦統計庁） ０６：００ＧＭＴ ５月独小売売上高（連邦統計庁） ２５日（火） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=EC I] １２：３０ＧＭＴ ５月米耐久財受注（商務省） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ４月米住宅価格指数（連邦住宅金融局） １３：００ＧＭＴ ４月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 １４：００ＧＭＴ ５月米新築１戸建て住宅販売（商務省） １４：００ＧＭＴ ６月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） １４：００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁とラッカー米リッチモンド地区連 銀総裁、下院金融委員会でドッド・フランク法について証言 １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５：３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 イタリア国債入札 スペイン国債入札 ハンガリー中銀が金利決定会合