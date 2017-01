5月シカゴ連銀全米活動指数が改善、3カ月移動平均は悪化

[24日 ロイター] - 米シカゴ地区連銀が24日発表した5月の全米活動指数(CFNAI)はマイナス0.30と、前月のマイナス0.52から改善した。

3カ月移動平均(CFNAI─MA3)はマイナス0.43で、前月のマイナス0.13から悪化した。

*詳細は以下の通り。 <CFNAI> May '13 Apr '13 Mar '13 Feb '13 Jan '13 Dec '12 May 2012 -0.30 -0.52 -0.48 +0.61 -0.55 +0.18 -0.12 (前回) N/A -0.53 -0.23 +0.63 -0.56 +0.19 -0.10 <CFNAI─MA3> May '13 Apr '13 Mar '13 Feb '13 Jan '13 Dec '12 May 2012

-0.43 -0.13 -0.14 +0.08 +0.18 +0.21 -0.23 (前回) N/A -0.04 -0.05 +0.08 +0.17 +0.20 -0.23 *CFNAIは、85種類の経済指標を基に作成されており、数値がゼロの場合は経済 成長率がトレンドと一致していることを示す。 数値がマイナスの場合は経済成長率がトレンドを下回っていることを、プラスの場合は 経済成長率がトレンドを上回っていることを示す。