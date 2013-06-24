〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.060％、6カ月物は0.105％＝財務省

［ワシントン ２４日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.060％ 平均落札金利 0.050％ 最低落札金利 0.035％ 利付き債券相当利回り 0.061％ 落札価格 99.984833 最高利回り落札比率 34.72％ カバー（応札倍率） 4.30倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,427,200 応札総額 128,965,019,200 競争入札 28,478,163,000 非競争入札 543,064,200 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年6月27日 償還日 2013年9月26日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.105％ 平均落札金利 0.095％ 最低落札金利 0.075％ 利付き債券相当利回り 0.107％ 落札価格 99.946917 最高利回り落札比率 36.17％ カバー（応札倍率） 4.53倍 （単位：ドル） 落札総額 25,000,706,200 応札総額 113,264,560,200 競争入札 23,600,946,000 非競争入札 423,760,200 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年 6月27日 償還日 2013年12月26日
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