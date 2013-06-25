＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ６月２５─７月２日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２５日（火） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ５月米耐久財受注（商務省） （前月比、％） 3.0 3.5 （輸送機器除く／前月比、％） 0.0 1.5 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.3 1.2 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ４月米住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 1.3 １３：００ＧＭＴ ４月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） 1.2 1.1 （季調前前月比、％） N/A 1.4 （前年比、％） 10.6 10.9 １４：００ＧＭＴ ５月米新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、１００万戸） 0.462 0.454 １４：００ＧＭＴ ６月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 75.4 76.2 ２６日（水） ０６：００ＧＭＴ ７月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） （指数） 6.5 6.5 ０６：４５ＧＭＴ 第１・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） （前期比、％） N/A -0.2 （速報値） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ確報値 （前期比年率、％） 2.4 2.4 デフレーター 1.1 1.2 （Ｑ１改定） １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米企業利益改定値 （前期比、％） N/A -1.9 （速報値） ５月米住宅着工許可件数改定値（商務省） ２７日（木） ０６：００ＧＭＴ ５月独輸入物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -1.4 （前年比、％） N/A -3.2 ０７：５５ＧＭＴ ６月独雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／１０００人） 8 21 （失業者数・季調前／１００万人） N/A 2.9 （失業率・季調済／％） 6.9 6.9 ０８：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） （前年比、％） 2.9 3.2 ０８：３０ＧＭＴ 第１・四半期英経常収支（国立統計局） （１０億ポンド） N/A -14.04 ０８：３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局） （前期比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 0.6 0.6 （改定値） ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） -0.65 -0.76 （景況感指数） 90.3 89.4 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （６／２２までの週、１０００件） 345 354 １２：３０ＧＭＴ ５月米個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.2 0.0 （個人消費支出／前月比、％） 0.3 -0.2 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A -0.3 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.0 １４：００ＧＭＴ ５月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 106.0 （前月比、％） 1.0 0.3 ２８日（金） ０６：００ＧＭＴ ５月独小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） 0.2 -0.4 （前年比、％） N/A 1.8 ０６：４５ＧＭＴ ５月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） -0.1 -0.3 １２：００ＧＭＴ ６月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.0 0.4 （前年比、％） 1.7 1.5 ＥＵ基準（前月比、％） 0.0 0.3 （前年比、％） 1.8 1.6 （改定値） １３：４５ＧＭＴ ６月米シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） 56.0 58.7 １３：５５ＧＭＴ ６月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） 82.8 82.7 （速報値） ７月１日（月） ０１：００ＧＭＴ ６月中国ＰＭＩ（国家統計局） N/A 50.8 ０１：４５ＧＭＴ ６月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 48.7 （速報値） ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） N/A 1.4 ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏失業率（統計局） （％） N/A 12.2 １２：５８ＧＭＴ ６月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 52.2 （速報値） １４：００ＧＭＴ ５月米建設支出（商務省） （前月比、％） 0.7 0.4 １４：００ＧＭＴ ６月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 50.1 49.0 ２日（火） ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏生産者物価指数（統計局） （前月比、％） N/A -0.6 （前年比、％） N/A -0.2 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １４：００ＧＭＴ ５月米耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A N/A １４：００ＧＭＴ ５月米製造業新規受注（商務省） （前月比、％） 1.0 1.0 ６月米自動車販売台数 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━