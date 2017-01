UPDATE 1-米新築1戸建て住宅販売、5月は約5年ぶり高水準　回復加速裏づけ

(内容を追加しました。) [ワシントン 25日 ロイター] - 米商務省が25日発表した5月の新築1戸建 て住宅販売は季節調整済みで前月比2.1%増の年率47万6000戸と、2008年7 月以来およそ5年ぶり高水準となった。住宅市場の回復の勢いが増していることを裏付け た。 増加は3カ月連続。市場予想の46万2000戸も上回った。 4月は3.3%増だった。 5月の新築1戸建て住宅販売は前年比では29%増えた。 住宅市場の回復は、概ね過去最低水準にある住宅ローン金利が原動力となっており、 今後は米連邦準備理事会(FRB)の資産買い入れ縮小に伴う金利上昇が、どの程度住宅 市場に影響を与えるかが焦点となる。 ただ米住宅建設業者の業況感が7年ぶり高水準に改善していることなどから、住宅ロ ーン金利の上昇だけで、回復が反転するとは考えにくいとエコノミストはみている。 5月の在庫は2.5%増の16万1000戸と、 2011年8月以来の高水準とな った。住宅建設業者が需要増加に対応するため建設ペースを加速していることが背景にあ る。 ただ在庫は5月の販売ペースで4.1カ月分と、通常適切な水準とされる6カ月を依 然下回っている。 そのため供給のひっ迫が販売価格の押し上げ要因となっており、価格中央値は前年比 10.3%上昇した。 地域別では、北東部、中西部、西部で販売が増加し、中西部は2007年11月以来 の高水準となった。一方、南部では販売が減少した。 詳細は以下の通り。 (前月比、季節調整後、年率ベース、1000戸) Pct May Apr (Prev) Mar (Prev) May'12 総販売戸数 2.1 476 466 454 451 444 369 地域・北東部 20.7 35 29 30 36 36 中西部 40.7 83 59 59 61 62 南部 -9.0 243 267 242 242 235 西部 3.6 115 111 123 112 111 May Apr (Prev) Mar (Prev) 販売実数 45 46 45 43 42 (季節調整前) May Apr (Prev) Mar (Prev) 販売価格・ 平均値 307.8 331.3 330.8 294.8 286.7 (1000ドル)中央値 263.9 272.6 271.6 255.0 250.7 前月比% Apr (Prev) Mar (Prev) Feb (Prev) 総販売戸数 3.3 2.3 1.3 3.5 -2.8 -6.3 May Apr (Prev) Mar (Prev) 供給(カ月分) 4.1 4.0 4.1 4.1 4.1 在庫(1000戸) 161 157 156 153 151 エコノミスト予想(ロイター調査) 販売戸数 462,000 units