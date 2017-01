UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格低下、翌日に5年債入札控え

(内容を追加し、表のレートを更新しました) [ニューヨーク 25日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 86*10.00(‐1*06.50)=3.6290% 前営業日終盤 87*16.50(+0*20.50)=3.5566% 10年債 (2105GMT) 92*17.00(‐0*18.00)=2.6120% 前営業日終盤 93*03.00(‐0*00.50)=2.5442% 5年債 (2105GMT) 97*21.50(‐0*05.75)=1.4916% 前営業日終盤 97*27.25(‐0*03.50)=1.4530% 2年債 (2105GMT) 99*22.25(‐0*00.75)=0.4087% 前営業日終盤 99*23.00(‐0*01.50)=0.3963% 25日の米金融・債券市場では、翌日に5年債入札を控え国債価格が低下した。この 日の2年債入札で落札利回りが約2年ぶりの高水準となったことを受け、市場では5年債 入札で需要を引きつけるには、価格がさらに低下する必要があるとの見方が広がった。 この日の総額350億ドルの2年債入札では、最高落札利回りが0.430%と、2 011年5月以来の高水準に上昇。 今週は26日に350億ドルの5年債、27日に290億ドルの7年債の入札を控え ているが、5年債と7年債は特に米連邦準備理事会(FRB)の金融政策の影響を受けや すいため、最も大きく売り込まれていた。 ブリーン・キャピタルの米国債トレーディング部門を率いるルス・セルト氏は「5年 債と7年債はアンダーパフォームしてきた。特に四半期末を控え、デレバレッジングの影 響を大きく受けた」と指摘。26日の5年債入札は、利回りが大幅に上昇した水準にある なかでの需要が試されることになる。 WI(発行前)取引によると、市場では新発5年債 利回りは1.50 %になると予想されている。 終盤の取引で指標10年債 は14/32安。利回りは2.59%と、前 日の2.544%から上昇した。 30年債 は1─3/32安。利回りは3.61%と、前日の3.56% から上昇した。 この日に発表された米経済指標はいずれも堅調。米連邦準備理事会(FRB)のバー ナンキ議長が19日の記者会見で、経済の改善が続けば現在月額850億ドルの規模で実 施している資産買い入れを年内に縮小させる意向を示しているが、同議長の立場が裏付け られたとの見方が債券市場で広まり、国債価格の下落に拍車がかかった。 この日の米経済指標では、5月の新築1戸建て住宅販売が季節調整済みで前月比2. 1%増の年率47万6000戸と2008年7月以来の高水準となったほか、5月の耐久 財新規受注が前月比3.6%増となり、予想の3.0%増を上回った。 バンクオブアメリカ・メリルリンチのシニア・エコノミスト、マイケル・ハンソン氏 は、こうした経済指標はFRBが資産買い入れ規模を縮小するとの観測を裏付けるものと なるとしながらも、縮小開始の時期について市場が先走っている可能性があるとも指摘し た。 「われわれは買い入れ規模は12月まで縮小されないと見ているが、これよりも早い 時期での縮小開始の予想も出ている。また、FRBは若干の規模縮小に意欲を示している のに対し、市場では早急な緩和引き揚げがすでに織り込まれている」と述べた。 Tボンド先物9月限 は21/32安の134─5/32。 Tノート先物9月限 は8/32安の125─22.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.00 (-1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 16.25 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 19.50 (-1.75) U.S. 10-year dollar swap spread 22.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -8.50 (+0.25)