UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格上昇、緩和縮小時期の不透明感から5年債入札は軟調

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 26日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 87*02.50(+0*24.50)=3.5828% 前営業日終盤 86*10.00(‐1*06.50)=3.6290% 10年債 (2105GMT) 93*04.00(+0*19.00)=2.5409% 前営業日終盤 92*17.00(‐0*18.00)=2.6120% 5年債 (2105GMT) 98*00.00(+0*10.50)=1.4218% 前営業日終盤 97*21.50(‐0*05.75)=1.4916% 2年債 (2105GMT) 99*31.50( NA )=0.3828% 前営業日終盤 99*22.25(‐0*00.75)=0.4087% 26日の米金融・債券市場では、米経済指標が思わしくなかったことで、国債価格が 上昇した。ただ5年債入札で需要が低迷したことで、米連邦準備理事会(FRB)が緩和 縮小に着手する時期についての先行き不透明感が払しょくされていないことが示された。 この日の350億ドルの5年債入札(ダッチ方式)では、応札倍率が2.45倍と2 009年9月以来の低水準、最高落札利回りが1.484%と2011年7月以来の高水 準となった。 今週は27日に290億ドルの7年債の入札が実施されるが、5年債と7年債は特に 米連邦準備理事会(FRB)の金融政策の影響を受けやすいため、バーナンキFRB議長 が今月19日の記者会見で経済の改善が続けば年内に資産買い入れ規模の縮小に着手する ことが適切との考えを示したことを受け、両国債が最も大きく売り込まれていた。 5年債利回りは5月初旬は0.65%近辺で推移していたが、その後、前週のバーナ ンキFRB議長の発言前までに1.05%近辺に上昇。この日の取引終盤では1.43% 近辺まで上昇した。利回りがほぼ3倍の水準に上昇したにもかかわらず市場から不安感は 払しょくされず、入札は低調となった。 バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(BNYメロン)の米国債トレーディング部門 のマネジング・ディレクター、ダン・ムルホーランド氏は、「間接入札者の落札比率に見 られるように、エンドユーザーからそこそこの需要はあったが、入札は比較的軟調だった 」としている。 この日の5年債入札では、直接入札者の落札比率が3.56%と2009年11月以 来の低水準となった一方、間接入札者は52.99%と2010年1月以来の高水準とな った。プライマリーディーラーは43.45%と過去5カ月で最大となった。 四半期末を控えディーラーの債券保有余地が狭まるため、今週は国債入札を実施する にあたり最適な時期ではない。 WI(発行前)取引によると、27日の7年債入札の落 札利回り は1.97%と、流通市場の7年債 利回りの1.96 %を約1ベーシスポイント(bp)上回る見通し。 この日発表の米経済指標では、第1・四半期の国内総生産(GDP)確報値が年率換 算で前期比1.8%増となり、改定値の2.4%増から下方修正された。 ウィルミントン・ブロード・マーケットボンド・ファンドの共同マネジャー、ウィル マー・スタイス氏は、「市場でこのところ出ている予想ほどFRBが早い時期に資産買い 入れ規模の縮小に着手することはないとの見方が出てきた」としている。 終盤の取引で指標10年債 は19/32高。利回りは2.54%と、前 日の2.614%から低下した。 30年債 は26/32高。利回りは3.57%と、前日の3.628% から低下した。 Tボンド先物9月限 は26/32高の134─31/32。 Tノート先物9月限 は14.5/32高の126─5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.00 (-2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 16.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 19.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 21.00 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -7.75 (+0.50)