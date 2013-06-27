UPDATE 3-〔表〕きょうの投信設定（27日）＝28本、1270億0970万円

(設定額を追加しました) ［東京 ２７日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：１１００億円 設定額：７２５億４５０９万円 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド２０１３─０６ ＜愛称：ハッピークォーターＩＶ ＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：５０億円 設定額：４９億８７５４万円 販売会社：大垣共立銀行 野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 野村エマージング債券プレミアム年２回決算型 野村アセットマネジメント 設定上限額：各２０００億円 設定額：毎月分配型２４６億６２８６万円／年２回決算型４６億２９５８万円 販売会社：野村証券 ２７日 野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型 野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型 野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型 野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型 野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型 野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型 野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型 野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型 野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型 野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型 野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型 野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型 野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型 野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型 野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型 設定上限額：各３０００億円 設定額：合計２０１億７４６１万円 ・（米ドルコース）毎月分配型２９億６７９１万円／年２回決算型７５億７５５４万円 ・（ユーロコース）毎月分配型５０万円／年２回決算型１０８万円 ・（豪ドルコース）毎月分配型１０億８５４６万円／年２回決算型６億０２０４万円 ・（ブラジルレアルコース）毎月分配型１５億０８２７万円／年２回決算型６億８７７７万円 ・（トルコリラコース）毎月分配型１億２４７１万円／年２回決算型１億２４３９万円 ・（メキシコペソコース）毎月分配型２９億８１９１万円／年２回決算型２０億３５５０万円 ・（中国元コース）毎月分配型４４１２万円／年２回決算型２６５８万円 ・（インドネシアルピアコース）毎月分配型７３１１万円／年２回決算型４７９５万円 ・（ロシアルーブルコース）毎月分配型９８０万円／年２回決算型２９７万円 販売会社：野村証券 ２７日 スマート・インカム・バランス 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：未定 ２７日 米国国債ファンド（為替ヘッジあり） 米国国債ファンド（為替ヘッジなし） 米国国債ファンド（フレックスヘッジ） 大和証券投資信託委託 設定上限額：（為替ヘッジあり／フレックスヘッジ）各１００万円／（為替ヘッジなし）７００万円（ いずれも自己設定） 設定額：（為替ヘッジあり／フレックスヘッジ）各１００万円／（為替ヘッジなし）７００万円 販売会社：未定