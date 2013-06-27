再送-27日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ［東京 ２７日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 新規上場 ＩＣＤＡホールディングス 大証ジャスダックに（公開価格1900円 ） 新規上場 ジェイエスエス 大証ジャスダックに（公開価格950円） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) １０：００ 三菱電機 株主総会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 （財務省） １０：３０ ２年利付国債の入札発行 （財務省） １０：３０ ３０年利付国債（７月債）の発行予定額等（財務省） １１：００ 乗用車８社生産・輸出実績５月度 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 （財務省） １２：４５ ２年利付国債の入札結果 （財務省） １４：００ ソニーサイバーショット新商品発表会 １４：００ 「SEIYUドットコム」について発表 西友とDeNA １５：００ 茂木経産相が外国特派員協会で講演 「成長戦略」と「国際展開」について １５：００ ニトリホールディングス ３―５月期決算発表 １５：１５ ２年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １８：３０ 総合資源エネルギー調査会第４回総合部会 ●海外指標など ２６日（水） ０６：００ＧＭＴ ７月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） ０６：４５ＧＭＴ 第１・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） ０９：３０ＧＭＴ 英中銀金融安定性報告書 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省） １２：３０ＧＭＴ 第１・四半期米企業利益改定値（商務省） １４：００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁とラッカー米リッチモンド地区連 銀総裁、下院金融委員会でドッド・フランク法について証言 １７：００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 ５月米住宅着工許可件数改定値（商務省） イタリア国債入札 オバマ米大統領がアフリカ歴訪（７月３日まで） ２７日（木） ０６：００ＧＭＴ ５月独輸入物価（連邦統計庁） ０７：５５ＧＭＴ ６月独雇用統計（連邦雇用庁） ０８：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） ０８：３０ＧＭＴ 第１・四半期英経常収支（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局） ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １２：３０ＧＭＴ ５月米個人所得・消費支出（商務省） １４：００ＧＭＴ ５月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会） １４：３０ＧＭＴ ダドリー米ＮＹ連銀総裁、国内・地域経済について講演（ニューヨー ク） １４：３０ＧＭＴ パウエル米ＦＲＢ理事が金融政策について講演・質疑応答（ワシント ン） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６：３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ ジョージア州マリエッタ） １７：００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ＥＵ首脳会議（２８日まで） イタリア国債入札 台湾中銀金利決定会合 韓国の朴槿恵大統領が訪中（３０日まで）