〔表〕きょうの投信設定（28日）＝23本

［東京 ２８日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販 売会社】 ２８日 北米エネルギーファンド（毎月決算型） 北米エネルギーファンド（年２回決算型） 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：各１０００億円 設定額：── 販売会社：ＳＭＢＣフレンド証券 ２８日 北米高配当株ファンド（毎月決算型） 北米高配当株ファンド（年２回決算型） 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：各１０００億円 設定額：── 販売会社：ＳＭＢＣフレンド証券 ２８日 りそな・日本成長戦略株オープン＜愛称：りそなノミクス・オープン＞ アムンディ・ジャパン 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行 ２８日 パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド２０１３─０６ ＜愛称：グッド・コアラ＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：６０億円 設定額：── 販売会社：宮崎銀行 、中京銀行、中銀証券 ２８日 グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド（毎月分配型）＜愛称：トリ プル・プレミアム＞ ＳＢＩアセットマネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：ＳＢＩ証券 ２８日 三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：各１０００億円 設定額：── 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 ２８日 米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり 米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし 国際投信投資顧問 設定上限額：各５００億円 設定額：── 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 ２８日 ダイワ・グローバル高利回りＣＢファンドＩＩ為替ヘッジあり ダイワ・グローバル高利回りＣＢファンドＩＩ為替ヘッジなし 大和証券投資信託委託 設定上限額：各５５０億円かつ合計で５５０億円 設定額：── 販売会社：大和証券 ２８日 イーストスプリング・タイ株式オープン イーストスプリング・インベストメンツ 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：岡三証券 、むさし証券、播陽証券、楽天証券、マネックス証券、 ＳＢＩ証券 ２８日 ＨＳＢＣ タイ株式オープン ＨＳＢＣ投信 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：ＳＢＩ証券、香川証券、静岡東海証券、証券ジャパン、東武証券、マネッ クス証券、明和証券、楽天証券 ２８日 シンガポール高配当株式ファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：ＳＢＩ証券、高木証券 ２８日 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックスファンド ニッセイアセットマネジメントニッセイアセットマネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：楽天証券 ２８日 ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（年２回決算型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券 ２８日 新経済成長ジャパン 岡三アセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：岡三証券、八幡証券 ２８日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ（年１回決算型） 高利回り社債オープン（年１回決算型） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村信託銀行 ２８日 野村新興国債券投信・為替ヘッジあり（年１回決算型） 野村新興国債券投信・為替ヘッジなし（年１回決算型） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村信託銀行