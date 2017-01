UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、予想より好調な7年債入札受け

(内容を追加し、表のレートを更新しました) [ニューヨーク 27日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 87*28.50(+0*26.00)=3.5344% 前営業日終盤 87*02.50(+0*24.50)=3.5828% 10年債 (2105GMT) 93*22.00(+0*18.00)=2.4740% 前営業日終盤 93*04.00(+0*19.00)=2.5409% 5年債 (2105GMT) 99*30.50( NA )=1.3847% 前営業日終盤 98*00.00(+0*10.50)=1.4218% 2年債 (2105GMT) 100*01.00(+0*01.50)=0.3593% 前営業日終盤 99*31.50( NA )=0.3828% 27日の米金融・債券市場では国債価格が上昇した。このところ国債が大幅に売られ る状態が続いていたが、7年債入札が予想ほど不振とならなかったことで、市場には安定 化の兆候が出始めた。 この日の290億ドルの7年債入札(ダッチ方式)では最高落札利回りが2011年 7月以来の高水準となる1.932%となったものの、市場予想ほど高くなかった。また 、間接入札者の落札比率は2011年8月以来の高水準となった。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は、入札結果を受け 取引が活性化したとしている。 バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長は18─19日の米連邦公開市場委員会 (FOMC)後の記者会見で、FRBが現在月額850億ドルの規模で実施している資産 買い入れについて、経済の改善が続けば年内に買い入れ規模の縮小に着手し、買い入れを 2014年半ばごろに終了させることが適切となるとの見解を表明。 これ受け米国債が売り込まれる状態が続いていたが、今週に入り国債利回りが1年1 0カ月ぶりの高水準をつけたあたりから、国債価格は底堅さを見せ始めていた。 前日発表の第1・四半期国内総生産(GDP)確報値が年率換算で前期比1.8%増 となり、改定値の2.4%増から下方修正となったことで、連邦準備理事会(FRB)が 景気支援はしばらく必要になるとの見方をするようになるとの観測も台頭。この日の国債 価格上昇の要因の1つとなった。 さらにこの日は、ダドリー・ニューヨーク連銀総裁やパウエルFRB理事などFRB 高官が緩和措置が早急に縮小されることはないとの趣旨の発言を行い、市場の沈静化に努 めた。パウエル理事は、バーナンキ議長が緩和規模縮小に向けた行程について説明した際 、金融市場で正確に受け止めらなかったとの見方も示した。 CRTキャピタル・グループのシニア国債ストラテジスト、イアン・リンゲン氏は、 FRBが9月にも緩和縮小に着手するとの観測について、「FRBはこうした思惑の沈静 化に努めた」としている。 指標10年債 は18/32高、利回りは2.476%。同利回りは24 日に1年10カ月ぶりの水準となる2.67%まで上昇していた。 市場では7月5日発表の6月の米雇用統計が注目されているが、米独立記念日の祝日 の翌日となるため、薄商いのなか相場が大きく振れる可能性もある。 Tボンド先物9月限 は20/32高の135─19/32。 Tノート先物9月限 は15.5/32高の126─20.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 16.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (-3.00) U.S. 10-year dollar swap spread 20.00 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -8.00 (-1.00)