追加：起債予測一覧＝6月28日現在

［東京 ２８日 ロイター］ - ＃は新規に追加、情報の更新。 ■国内ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃武田薬品工業 ６年 ７月以降 野村 SMBC日興 三菱UFJMS 大和 ７年 ７月以降 野村 SMBC日興 三菱UFJMS 大和 総額１２００億円程度 ＃東邦ガス １０年 １００億円 来週後半 野村 大和 SMBC日興 三菱UFJMS ＃ＪＲ東海 ２０年 ７月 みずほ SMBC日興 メリル ＃川崎重工業 ５年 野村 みずほ ７年 みずほ 野村 リコーリース ３年 大和 ５年 みずほ 日産フィナンシャルサービス ３年中心 SMBC日興 メリル シティＧ みずほ トヨタファイナンス ７月 野村 大和 三菱UFJMS みずほ 東海東京 ＪＲ東日本 ５年 ７月発行 三菱UFJMS SMBC日興 １０年 ７月発行 三菱UFJMS SMBC日興 ２０年 ７月発行 三菱UFJMS SMBC日興 総額５００億円 成田国際空港 １０年 １００億円程度 野村 大和 ＃東京都競馬 ５年 １２０億円 来週後半 大和 野村 SMBC日興 ＮＥＣキャピタルソリューション ３年 大和 SMBC日興 東レ １０年 野村 SMBC日興 西日本高速道路 （２０１３年度発行計画） １０年 四半期毎の計４回 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■財投機関債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 日本政策投資銀行 ３年 第２四半期発行 野村 みずほ 大和 ５年 第２四半期発行 野村 みずほ 大和 （２０１３年度発行方針） ４０００億円程度 定例債発行：四半期に１度、３年債と５年債を中心 スポット的な発行：随時検討 日本学生支援機構 ２年 ４００億円 ８月 三菱UFJMS 大和 野村 ９月発行 （２０１３年度発行予定） 総額１８００億円 ２年 ４００億円 ９月発行 ２年 ４００億円 ２０１４年２月発行 ３年 ５００億円 １１月発行 住宅金融支援機構 １０年 ７月上旬 大和 野村 三菱UFJMS ７月中旬発行 １５年 ７月上旬 大和 野村 三菱UFJMS ７月中旬発行 ３０年 上期発行 三菱UFJMS 野村 SMBC日興 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 ５年 １００億円程度 ７月下旬 三菱UFJMS 野村 ＧＳ ８月中旬発行 １０年 ２００億円程度 ７月下旬 三菱UFJMS 野村 ＧＳ ８月上旬発行 ２０年 １５０億円程度 ７月下旬 三菱UFJMS 野村 ＧＳ ８月中旬発行 （２０１３年度発行計画） 総額１８５０億円程度 ５年 １００億円程度 ８月発行 １０年 ２００億円程度 ８月発行 ２０年 １５０億円程度 ８月発行 計４５０億円程度 ４年 ２００億円程度 １１月発行 １０年 ２５０億円程度 １１月発行 計４５０億円程度 ５年 ２００億円程度 ２０１４年２月発行 １０年 １５０億円程度 ２０１４年２月発行 ２０年 １５０億円程度 ２０１４年２月発行 計５００億円程度 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■地方債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 地方公共団体金融機構 １０年 ３５０億円程度 ７月９日 野村 大和 １０年 ４００億円 ８月発行 三菱UFJMS SMBC日興 １０年 ４００億円 ９月発行 みずほ MｽﾀﾝﾚｰMUFG ２０年 ７月発行 野村 みずほ シティＧ ２０年 ９月発行 大和 三菱UFJMS 東海東京 ５年 ７月発行 SMBC日興 しんきん （２０１３年度発行計画案） 国内債 ９８００億円 １０年 ４８００億円 ２０年 １２００億円 ５年 ５００億円 スポット ５００億円 ＦＬＩＰ２８００億円 国外債 ２２００億円 総額１兆２０００億円 （２０１３年度上半期発行計画案） 国内 ５２００億円 １０年 ２４００億円 ２０年 ６００億円 ５年 ３００億円 スポット ３００億円 ＦＬＩＰ１６００億円 国外債 １１００億円 総額 ６３００億円 愛知県 ５年 ２００億円 ７月２日 入札方式 １０年 ２００億円 ７月１２日 プレマーケティング方式 （２０１３年度上半期１５年債） 三菱UFJMS SMBC日興 大和 （２０１３年度上半期２０年債） 三菱UFJMS SMBC日興 メリル （２０１３年度上半期３０年債） ３０年 １００億円 最速７月 三菱UFJMS SMBC日興 ＣＳ （２０１３年度、年限未定のフレックス枠） 残額６００億円 広島県 １０年 １００億円 ７月３日 プレマーケティング方式 埼玉県 １０年 ２００億円 ７月３日 プレマーケティング方式 （２０１３年度スポット債） １０年 ４００億円程度 大和（通年事務） 千葉県 １０年 ２００億円 ７月３日 プレマーケティング方式 （２０１３年度上期２０年債） 三菱UFJMS MｽﾀﾝﾚｰMUFG 東海東京 ＃神奈川県 １０年 ２００億円 ７月３日 プレマーケティング方式 ２０年 ２００億円 Ｔ１４５＋５─６ ７月３日 来週半ば 大和 ＧＳ （２０１３年度２０年債） ２０年 第２四半期発行 大和 ＧＳ ２０年 第３四半期発行 三菱UFJMS メリル ２０年 第４四半期発行 SMBC日興 MｽﾀﾝﾚｰMUFG 総額６００億円程度 静岡県 １０年 １００億円 ７月３日 プレマーケティング方式 （フレックス枠） 残額２００億円 （下期超長期債枠、２０年） 残額１００億円 大阪府 １０年 ２００億円 ７月３日 入札・引合方式 ５年 ２００億円 ７月１８日 入札・引合方式 共同発行地方債 １０年 １２５０億円 ７月４日 プレマーケティング方式 ＃福岡市 ５年 １００億円 ７月５日 プレマーケティング方式 ２０年 １００億円程度 ヒアリング実施 来週半ば SMBC日興 三菱UFJMS 宮城県 ５年 １００億円 ７月５日 プレマーケティング方式 熊本県 ５年 １００億円 ７月５日 プレマーケティング方式 福岡県 ５年 １００億円 ７月１０日 入札方式 ７月３０日発行 ６年 １００億円 野村 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 三菱UFJMS （フレックス枠を活用） （２０１３年度超長期債） 野村（総合事務） 残額５００億円 ＧＳ 大和 みずほ 三菱UFJMS（総合共同） （期間未定のフレックス枠） 残額３５０億円 川崎市 ５年 ７０億円 ７月１０日 プレマーケティング方式 （２０１３年度超長期債） ３００億円（各１００億円） 大和（通年事務） SMBC日興 ＧＳ みずほ 三菱UFJMS （共同グループ） 北海道 ５年 ２００億円 ７月１２日 プレマーケティング方式 ２０年 １００億円 三菱UFJMS 大和 みずほ （２０１３年度フレックス枠） ２００億円 三菱UFJMS（通年事務） 大和 みずほ（通年共同） 東京都 １０年 ６００億円 ７月１２日 融合方式 （第２四半期・指名幹事： 三菱UFJMS ＧＳ） ３０年 ２００億円程度 ７月以降 SMBC日興 大和 ＧＳ 京都市 （２０１３年度、フレックス枠） 年間３００億円 大和 東海東京 野村 ５年 １００億円程度 最速７月発行 大和 東海東京 野村 兵庫県 ３年 ７月第２週 東海東京 大和 岡三 ７年 ７月第２週 東海東京 大和 岡三 計２００億円程度 １５年 １００億円程度 ７月第１週 みずほ 三菱UFJMS ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ ２０年 １００億円程度 最速８月 大和 みずほ MｽﾀﾝﾚｰMUFG SMBC日興 神戸市 ２０年 １００億円程度 三菱UFJMS 野村 ＧＳ 京都府 ２０年 ２００億円程度 最速８月 野村 SMBC日興 東海東京 （２０１３年度下期フレックス枠） 残額２００億円 札幌市 （２０１３年度超長期債） 総額３００億円程度 三菱UFJMS（通年事務） 横浜市 （２０１３年度上期１０年債） 総額４００億円程度 野村 三菱UFJMS ＧＳ （２０１３年度上期中期債） 三菱UFJMS 大和 みずほ （２０１３年度、年限未定のフレックス枠） ４００億円 北九州市 （２０１３年度超長期債） みずほ（年間事務） 三菱UFJMS 野村 （年間共同） 大阪市 ５年 ９月発行 野村 SMBC日興 三菱UFJMS １０年 ９月発行 三菱UFJMS 大和 みずほ （２０１３年度超長期債） ２００億円程度 大和（通年） ＧＳ 東海東京 野村 （共同候補） ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■公社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 兵庫県土地開発公社 ５年 １００億円 ７月中旬 三菱UFJMS 野村 SMBC日興 兵庫県債務保証付 東京都住宅供給公社 （２０１３年度） 野村 大和 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■投資法人債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃プレミア投資法人 ５年 ７５億円 Ｌ＋１３─２１ 来週後半 SMBC日興 みずほ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■円建て外債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■政府保証債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 地方公共団体金融機構 １０年 ６００億円 ７月３日 ナショナルシ団方式 ６年 ７００億円程度 ７月中旬 入札方式 日本政策金融公庫 １０年 ２００億円 ７月３日 ナショナルシ団方式 高速道路機構 １０年 １６００億円 ７月３日 ナショナルシ団方式 ２０年 ３００億円 ７月発行 入札方式 （２０１３年度発行計画案） １０年 ６８００億円 ８年 ２０００億円 ６年 ２９００億円 ４年 １１００億円 総額１兆２８００億円 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ─ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ／プログラム上場■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 発行額 発行期間 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＩＣＩＣＩバンク ５００億円 ２０１３年６月１８日─２０１４年６月１７日 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞなど ＳＫテレコム ７００億円 ２０１２年１０月５日─２０１３年９月２７日 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞなど 野村ヨーロッパファイナンス ４００億円 ２０１２年７月２７日─２０１３年７月２６日 野村バンクインターナショナル １２５億円 ２０１２年７月２７日─２０１３年７月２６日 ＩＮＧ銀行 ４０００億円 ２０１３年３月３０日─２０１４年３月２９日 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞなど ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ─ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■海外ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 通貨 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■ＡＢＳ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 年限 発行額 レンジ（ｂｐ） 起債予定日 主幹事／起債方式 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 住宅金融支援機構 第７５回： ３５年 ７月１２日公表 ７月中旬 SMBC日興 三菱UFJMS ８月上旬発行 MｽﾀﾝﾚｰMUFG 第７６回： ３５年 ８月下旬 ９月上旬発行 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■社債発行登録 企業（別表）■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 企業名／リックコード 登録額 効力発生期間 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃日立製作所 ３０００億円 ２０１３年７月 ６日─２０１５年７月 ５日 ＃丸紅 ３０００億円 ２０１３年７月 ６日─２０１５年７月 ５日 ＃ＪＦＥホールディングス ３０００億円 ２０１３年７月 ８日─２０１５年７月 ７日 ＃Ｊパワー ４０００億円 ２０１３年７月 ７日─２０１５年７月 ６日 ＃コニカミノルタ １０００億円 ２０１３年７月 ７日─２０１５年７月 ６日 オリックス ５０００億円 ２０１３年７月 ５日─２０１５年７月 ４日 武田薬品工業 ２５００億円 ２０１３年７月 ５日─２０１５年７月 ４日 光通信 ３００億円 ２０１３年７月 ２日─２０１５年７月 １日 昭和電工 ６００億円 ２０１３年７月 ２日─２０１５年７月 １日 ＪＲ東日本 ７０００億円 ２０１３年６月２９日─２０１５年６月２８日 東京都競馬 １５０億円 ２０１３年６月２０日─２０１５年６月１９日 伊藤園 ４００億円 ２０１３年６月１２日─２０１５年６月１１日 ＴＨＫ ５００億円 ２０１３年６月１１日─２０１５年６月１０日 ＹＫＫ ３００億円 ２０１３年６月 ７日─２０１５年６月 ６日 日本ロジスティクスファンド投資法人 １０００億円 ２０１３年６月 ４日─２０１５年６月 ３日 京阪電気鉄道 ４００億円 ２０１３年５月２５日─２０１５年５月２４日 大日本スクリーン製造 ２００億円 ２０１３年５月２４日─２０１５年５月２３日 花王 １０００億円 ２０１３年５月２３日─２０１５年５月２２日 ホンダファイナンス ２５００億円 ２０１３年５月１５日─２０１５年５月１４日 小田急電鉄 １２００億円 ２０１３年５月１５日─２０１５年５月１４日 住友不動産 ２０００億円 ２０１３年５月１２日─２０１５年５月１１日 三菱ＵＦＪリース ２５００億円 ２０１３年５月 ８日─２０１５年５月 ７日 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――