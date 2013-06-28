追加：起債条件一覧＝6月28日現在

［東京 ２８日 ロイター］ - ＃は新規に追加、情報の更新。 ■国内ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■財投機関債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■投資法人債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■円建て外債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ６／２７ スヴェンスカ・ハンデルスバンケン 第１回 Aa3/AA‐ １７５億円 ３年 ０．４５８％ Ｌ＋７ｂｐ ７／ ５ メリル 三菱UFJMS みずほ 野村 ６／２７ スヴェンスカ・ハンデルスバンケン 第２回 Aa3/AA‐ １５８億円 ５年 ０．６６７％ Ｌ＋１０ｂｐ ７／ ５ メリル 三菱UFJMS みずほ 野村 ６／２７ スヴェンスカ・ハンデルスバンケン 第１回 Aa3/AA‐ １４１億円 ３年 注参照 ─ ７／ ５ メリル 三菱UFJMS みずほ 野村 ６／２７ スヴェンスカ・ハンデルスバンケン 第２回 Aa3/AA‐ ３１億円 ５年 注参照 ─ ７／ ５ メリル 三菱UFJMS みずほ 野村 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・スヴェンスカ・ハンデルスバンケン債： ３段目は変動利付債。利率は３カ月円ＬＩＢＯＲ＋１７ｂｐ。 ４段目は変動利付債。利率は３カ月円ＬＩＢＯＲ＋２０ｂｐ。 ■東京プロボンド■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■国内／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■海外／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／通貨／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■ＡＢＳ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ６／２１ 住宅金融支援機構 第７４回 AAA/AAA １２７６億円 ３５年 １．３２％ Ｔ３２９＋４４ｂｐ７月３日 みずほ 大和 メリル ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ■海外ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 通貨 発行額 期 間 利 率（％） 価 格（％） 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃丸紅 豪ドル 未定 ４年 未定 １００．００ ８／ １ 注参照 ＃インド輸出入銀行 円 １５０億 ５年 未定 １００．００ ７／３０ 注参照 ＃クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 円 未定 ７年 未定 １００．００ ７／２３ 注参照 豪ドル 未定 ５年 未定 １００．００ ７／２３ 注参照 米ドル 未定 ５年 未定 １００．００ ７／２３ 注参照 ＃ロイズ・ティーエスビー・バンク 注参照 ７０００万 １０年 ６．２５ １００．００ ７／１０ 注参照 注参照 ５．７億 １５年 ０．５０ ４１．４４ ７／２５ 注参照 注参照 ２．７億 ５年 ４．４５ １００．００ ７／２３ 注参照 ＃ＢＮＰパリバ 注参照 ３０００万 ３年６カ月 ６．００ １００．００ ７／２３ 注参照 注参照 ４０００万 ４年 ３．９０ １００．００ ７／１６ 注参照 注参照 ３００万 ３年 ５．６６ １００．００ ７／１６ 注参照 注参照 ２０００万 ６年 ４．５０ １００．００ ７／１８ 注参照 注参照 ２．５億 ７年 ４．４０ １００．００ ７／１１ 注参照 注参照 ６０００万 ４年９カ月 ４．１０ １００．００ ７／１１ 注参照 注参照 ３３０万 ４年６カ月 ３．５３ １００．００ ７／２９ 注参照 注参照 ２．８億 ５年 ４．６０ １００．００ ７／１０ 注参照 注参照 ９０００万 ４年６カ月 ４．２３ １００．００ ７／２９ 注参照 ラボバンク・ネダーランド 注参照 ４．３５億 ５年 ４．４５ １００．００ ７／２３ 注参照 ＃ＨＳＢＣ銀行 注参照 ２０億 １０年 ４．６４ １００．００ ７／ ２ 注参照 注参照 ７９８０万 ５年 ４．１１ １００．００ ７／３０ 注参照 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・丸紅 豪ドル建て債：価格は売出価格。 売出期間は７月１９日─３０日。受渡日は８月２日。売出人は大和証券。 格付けはＡ＋（ＪＣＲ）、Ａ─（Ｒ＆Ｉ）。 ・インド輸出入銀行 円建て債：価格は売出価格。 売出期間は７月１６日─２６日。受渡日は７月３１日。売出人は大和証券。 格付けはＢＢＢ＋（ＪＣＲ）。 ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク債 円建て債（１段目）： 豪ドル建て債（２段目）： 米ドル建て債（３段目）： 価格は売出価格。売出期間は７月１２日─２３日。受渡日は７月２４日。 売出人はみずほ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ＋（フィッチ）。 ・ロイズ・ティーエスビー・バンク メキシコペソ建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月２４日─７月９日。受渡日は７月１１日。売出人は安藤証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ロイズ・ティーエスビー・バンク メキシコペソ建てディスカウント債（２段目）： 価格は売出価格。売出期間は７月１日─２４日。受渡日は７月２６日。 売出人は安藤証券。格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ロイズ・ティーエスビー・バンク メキシコペソ建て債（３段目）：価格は売出価格。 売出期間は７月１日─２２日。受渡日は７月２４日。売出人は水戸証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ＢＮＰパリバ 南アフリカランド建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月２１日─７月２３日。受渡日は７月２４日。売出人はＳＢＩ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月２４日─７月１６日。受渡日は７月１７日。売出人はマネックス証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ＢＮＰパリバ トルコリラ建て債（３段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月２４日─７月１６日。受渡日は７月１７日。売出人はマネックス証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（４段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月２１日─７月１８日。受渡日は７月１９日。売出人は楽天証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（５段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月１２日─７月１１日。受渡日は７月１２日。売出人はＳＢＩ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（６段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月１２日─７月１１日。受渡日は７月１２日。売出人はＳＢＩ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＢＮＰパリバ 豪ドル建て債（７段目）：価格は売出価格。 売出期間は６月２７日─７月２９日。受渡日は７月３０日。売出人はＳＢＩ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（８段目）：価格は売出価格。 売出期間は７月１日─１０日。受渡日は７月１１日。売出人は岩井コスモ証券。 売出取扱人はアーク証券、静岡東海証券、奈良証券、ニュース証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（９段目）：価格は売出価格。 売出期間は７月１日─２６日。受渡日は７月３０日。売出人はあかつき証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ラボバンク・ネダーランド メキシコペソ建て債：価格は売出価格。 売出期間は６月２８日─７月２３日。受渡日は７月２４日。売出人は岡三証券。 売出取扱人は阿波証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ（フィッチ）。 ・ＨＳＢＣ銀行 ハンガリーフォリント建て債（１段目）： 価格は売出価格。売出期間は６月１３日─７月１日。受渡日は７月３日。 売出人は安藤証券。 ・ＨＳＢＣ銀行 メキシコペソ建て債（２段目）： 価格は売出価格。売出期間は７月１日─２９日。受渡日は７月３１日。 売出人は丸福証券、愛媛証券。