UPDATE 3-〔表〕きょうの投信設定（28日）＝23本、603億0368万円

(設定額を追加しました) ［東京 ２８日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ２８日 北米エネルギーファンド（毎月決算型） 北米エネルギーファンド（年２回決算型） 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：各１０００億円 設定額：（毎月決算型）４０億１８６５万円／（年２回決算型）３億９９６５万円 販売会社：ＳＭＢＣフレンド証券 ２８日 北米高配当株ファンド（毎月決算型） 北米高配当株ファンド（年２回決算型） 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：各１０００億円 設定額：（毎月決算型）３１億５６９４万円／（年２回決算型）３億２４６２万円 販売会社：ＳＭＢＣフレンド証券 ２８日 りそな・日本成長戦略株オープン＜愛称：りそなノミクス・オープン＞ アムンディ・ジャパン 設定上限額：３００億円 設定額：１６億１７７１万円 販売会社：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行 ２８日 パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド２０１３─０６＜愛称：グッド・ コアラ＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：６０億円 設定額：４３億８１２８万円 販売会社：宮崎銀行 、中京銀行、中銀証券 ２８日 グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド（毎月分配型）＜愛称：トリプル・プレミアム ＞ ＳＢＩアセットマネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：５億３７７４万円 販売会社：ＳＢＩ証券 ２８日 三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：各１０００億円 設定額：＜為替ヘッジあり＞３億９４１２万円／＜為替ヘッジなし＞７３億０５４８万円 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 ２８日 米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり 米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし 国際投信投資顧問 設定上限額：各５００億円 設定額：為替ヘッジあり１０億４４６９万円／為替ヘッジなし１２７億９２９４万円 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 ２８日 ダイワ・グローバル高利回りＣＢファンドＩＩ為替ヘッジあり ダイワ・グローバル高利回りＣＢファンドＩＩ為替ヘッジなし 大和証券投資信託委託 設定上限額：各５５０億円かつ合計で５５０億円 設定額：為替ヘッジあり１２８億６７１１万円／為替ヘッジなし５４億２８０５万円 販売会社：大和証券 ２８日 イーストスプリング・タイ株式オープン イーストスプリング・インベストメンツ 設定上限額：３００億円 設定額：７億６３７５万円 販売会社：岡三証券 、むさし証券、播陽証券、楽天証券、マネックス証券、ＳＢＩ証券 ２８日 ＨＳＢＣ タイ株式オープン ＨＳＢＣ投信 設定上限額：５００億円 設定額：６億９６２５万円 販売会社：ＳＢＩ証券、香川証券、静岡東海証券、証券ジャパン、東武証券、マネックス証券、明和証 券、楽天証券 ２８日 シンガポール高配当株式ファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：８０２万円 販売会社：ＳＢＩ証券、高木証券 ２８日 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックスファンド ニッセイアセットマネジメントニッセイアセットマネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：７４４８万円 販売会社：楽天証券 ２８日 ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（年２回決算型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：４９８万円 販売会社：三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券 ２８日 新経済成長ジャパン 岡三アセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：４４億８３１５万円 販売会社：岡三証券、八幡証券 ２８日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ（年１回決算型） 高利回り社債オープン（年１回決算型） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０００万円（自己設定） 設定額：各１００万円 販売会社：野村信託銀行 ２８日 野村新興国債券投信・為替ヘッジあり（年１回決算型） 野村新興国債券投信・為替ヘッジなし（年１回決算型） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０００万円（自己設定） 設定額：各１００万円 販売会社：野村信託銀行