〔情報ＢＯＸ〕2013年上期のアジア太平洋ＥＣＭ業務ランキング、ＵＢＳが首位

[香港 28日 ロイター] - トムソン・ロイターのデータによると、2013年 上期(6月27日時点)のアジア太平洋地域(日本除く)の株式資本調達額は、前年同期 比5%増の868億ドルとなった。 タイ、フィリピン、その他の東南アジア市場での株式発行が増加し、香港や中国市場 の減速を補った。 2013年上期のアジア太平洋地域の株式資本市場(ECM)業務ランキングは以下 の通り。 <ECM業務による調達額ランキング> Bank Deal volume Change Rank Rank (in $ mln) H1/2012 H1/2013 H1/2012 --------------------------------------------------------------- UBS 11,451 60.2 pct 1 1 Goldman Sachs 8,479 29.7 pct 2 2 Deutsche Bank 4,026 11.0 pct 3 8 JPMorgan 3,908 -1.1 pct 4 6 Morgan Stanley 3,760 -22.8 pct 5 4 Credit Suisse 2,912 44.0 pct 6 12 Citigroup 2,898 -51.8 pct 7 3 BofA Merrill Lynch 2,790 -29.9 pct 8 5 Haitong Securities 2,502 92.1 pct 9 15 Guotai Junan 2,169 168.4 pct 10 24 (出所:トムソン・ロイター) <ECM業務手数料ランキング> Bank H1/2013 fees Change (in $ mln) from H1/2012 --------------------------------------------------------------- UBS 120.8 33.1 pct Goldman Sachs 61.9 109.6 pct Credit Suisse 56.9 133.5 pct Morgan Stanley 49.6 23.2 pct Macquarie 49.6 44.8 pct Deutsche Bank 47.6 1.7 pct JP Morgan 47.2 0.3 pct Citic Securities 41.1 -53.7 pct Citigroup 41.1 -19.0 pct BofA Merrill Lynch 29.7 -12.5 pct (出所:トムソン・ロイター/フリーマン・コンサルティング)