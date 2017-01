再送-〔情報ＢＯＸ〕2013年上期のアジア太平洋Ｍ＆Ａ総額は前年比8.7％減、モルスタが首位

(表を整えて再送しました) [香港 28日 ロイター] - トムソン・ロイターがまとめた暫定データによると 、2013年上半期のアジア太平洋地区(日本を除く)の企業買収・合併(M&A)総額 は2156億ドルで、前年同期から8.7%減少した。2009年以来で最も鈍い出足と なった。 M&Aアドバイザーランキング(取引額ベース)は、モルガン・スタンレー が 約331億ドルで首位となり、UBS 、HSBCホールディングス 、ゴ ールドマン・サックス が後に続いた。 トムソン・ロイター/フリーマン・コンサルティングの試算では、2013年上半期 にアジア太平洋地区(日本を除く)で完了したM&A案件の助言手数料は総額9億103 0万ドルとなり、前年同期比15.8%減少した。シティグループ が6410万ド ルで首位だった。 詳細は以下の通り。 <M&A取引額ランキング> 社名 2013年上期 2012年上期 金額(百万ドル) 順位 金額 順位 -------------------------------------------------------------- Morgan Stanley 33,147 1 36,021 3 UBS 25,977 2 29,251 4 HSBC Holdings PLC 21,944 3 16,207 9 Goldman Sachs & Co 15,610 4 37,416 1 Bank of America 11,072 5 19,078 8 Lazard 10,848 6 2,023 43 Citi 10,396 7 27,432 5 Barclays 10,073 8 11,916 10 Macquarie Group 9,646 9 4,784 22 Credit Suisse 9,514 10 37,346 2 (出所:トムソン・ロイター) <M&A助言手数料ランキング> 社名 手数料(百万ドル) シェア --------------------------------------------------------------- Citi 64.10 7 Morgan Stanley 46.60 5.1 Goldman Sachs & Co 45.10 5 Macquarie Group 43.30 4.8 Credit Suisse 38.60 4.2 JP Morgan 37.40 4.1 UBS 32.90 3.6 BMO Capital Markets 28.10 3.1 Woori Invest & Sec Co 18.80 2.1 HSBC Holdings PLC 16.70 1.8 (出所:トムソン・ロイター/フリーマン・コンサルティング)