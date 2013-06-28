＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ６月２８日─７月５日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２８日（金） ０６：００ＧＭＴ ５月独小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） 0.2 -0.4 （前年比、％） N/A 1.8 ０６：４５ＧＭＴ ５月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） -0.1 -0.3 １２：００ＧＭＴ ６月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.0 0.4 （前年比、％） 1.7 1.5 ＥＵ基準（前月比、％） 0.0 0.3 （前年比、％） 1.8 1.6 （改定値） １３：４５ＧＭＴ ６月米シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） 56.0 58.7 １３：５５ＧＭＴ ６月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） 82.8 82.7 （速報値） ７月１日（月） ０１：００ＧＭＴ ６月中国ＰＭＩ（国家統計局） N/A 50.8 ０１：４５ＧＭＴ ６月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 48.7 （速報値） ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） N/A 1.4 ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏失業率（統計局） （％） N/A 12.2 １２：５８ＧＭＴ ６月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 52.2 （速報値） １４：００ＧＭＴ ５月米建設支出（商務省） （前月比、％） 0.7 0.4 １４：００ＧＭＴ ６月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 50.1 49.0 ２日（火） ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏生産者物価指数（統計局） （前月比、％） N/A -0.6 （前年比、％） N/A -0.2 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １４：００ＧＭＴ ５月米耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A 3.6 １４：００ＧＭＴ ５月米製造業新規受注（商務省） （前月比、％） 1.0 1.0 ６月米自動車販売台数 ３日（水） ０１：００ＧＭＴ ６月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ０１：３０ＧＭＴ ５月豪小売売上高（連邦統計局） （前月比、％） N/A 0.2 ０１：３０ＧＭＴ ５月豪貿易収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） N/A 0.028 ０１：４５ＧＭＴ ６月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 48.6 （速報値） ０７：５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 48.9 （速報値） ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏小売売上高（統計局） （前月比、％） N/A -0.5 （前年比、％） N/A -1.1 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １１：３０ＧＭＴ ６月米企業人員削減数（チャレンジャー社） （１０００人） N/A 36.398 １２：１５ＧＭＴ ６月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、１０００人） N/A 135 １２：３０ＧＭＴ ５月米貿易収支（商務省） （１０億ドル） -39.9 -40.3 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （６／２９までの週、１０００件） N/A 346 １４：００ＧＭＴ ６月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 54.0 53.7 （景気指数） N/A 56.5 ４日（木） ５日（金） ０６：４５ＧＭＴ ５月仏貿易収支（税関） （１０億ユーロ） N/A -4.5 １０：００ＧＭＴ ５月独鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） 1.1 -2.3 １２：３０ＧＭＴ ６月米雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 170 175 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 177 178 （失業率、％） 7.5 7.6 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━