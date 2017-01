ロイター（中国）国際分散投資＝流動性ひっ迫で株式・債券投資の推奨比率低下

[上海 28日 ロイター] - ロイターが中国を拠点とするファンドマネジャー8人を対象に今週実 施した6月の調査によると、短期金融市場の流動性ひっ迫が経済成長の足かせになるとの懸念が強まる中、 株式および債券投資の推奨比率がともに引き下げられた。 株式の推奨比率は平均83.5%で、5月の83.7%からやや低下。債券投資の推奨比率も前月の8 .4%から5.75%に引き下げられた。半面、キャッシュの推奨比率は7.9%から10.8%に上昇し た。 あるファンドマネジャーは「流動性不足が実体経済に波及すれば貸出金利は上昇し、企業のコストが増 大して収益にも影響するだろう」と話した。 セクター別の配分比率は金融株への投資推奨比率が引き下げられた一方、消費関連株の推奨比率が引き 上げられた。 (1)今後3カ月で推奨する投資配分(単位%) ファンドマネジメント会社8社はすべて匿名、 各数値の合計は必ずしも100%にはならない FUND STOCKS BONDS CASH A 80 6 14 B 80 5 15 C 85 0 15 D 85 0 15 E 83 15 2 F 85 10 5 G 90 0 10 H 80 10 10 AVG 83.5 5.75 10.75 (2)推奨投資配分の平均値の推移 June May Apr March Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug July June EQUITIES 83.5 83.7 80.3 80.4 83.4 85.8 81.9 76.6 78.1 78.3 76.1 79.4 80 BONDS 5.75 8.4 6.4 5.8 5.1 4.0 5.8 11.8 10.1 11.8 11.2 11.8 14.5 CASH 10.75 7.9 13.4 13.9 11.5 10.2 12.4 11.6 11.8 9.9 12.7 8.8 5.5 (3)来月に向けて予想される推奨投資配分の変化 STOCKS BONDS CASH A UNCHANGED UNCHANGED UNCHANGED B UNCHANGED UNCHANGED UNCHANGED C UNCHANGED UNCHANGED UNCHANGED D REDUCE UNCHANGED RAISE E UNCHANGED UNCHANGED UNCHANGED F REDUCE RAISE UNCHANGED G RAISE UNCHANGED REDUCE H UNCHANGED UNCHANGED UNCHANGED (4)今後3カ月のセクター別の推奨株式投資配分 A B C D E F G H AVG AUTOS 6 10 0 5 5 3 5 5 4.9 CONSUMER NON-DURABLES 16 25 25 15 20 15 30 25 21.4 ELECTRONICS & TECHNOLOGY 5 15 0 15 10 30 20 40 16.9 FINANCIAL SERVICES 15 20 30 15 20 5 0 0 13.1 METALS & METAL PRODUCTS 6 5 0 5 5 0 0 0 2.6 REAL ESTATE 16 5 20 10 15 4 5 5 10 TRANSPORT & INFRASTRUCTURE 10 0 0 5 5 4 10 10 5.5 ENERGY 8 0 0 10 5 0 5 0 3.5 MACHINERY 12 0 25 10 10 4 0 5 8.3 OTHER 6 20 0 10 5 35 25 10 13.9 (5)推奨株式投資配分の平均値の推移(%) June May Apr March Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul June AUTOS 4.9 5.4 5.1 5.8 5.8 9.0 8.9 9.6 7.4 6.6 5.7 6.2 7.6 CONSUMER 21.4 19.0 20.1 21.4 21.4 16.2 16.9 15 19.4 17.8 21.7 19.4 20.0 ELEC/TECH 16.9 13.9 12.4 9.9 8.0 7.4 6.8 8.7 7.9 7.3 6.8 6.8 7.0 FIN SERVS 13.1 17.8 15.8 16.4 14.9 18.8 20.1 16.8 16.6 17 16.4 17.0 16.6 METAL/PROD 2.6 2.9 2.6 4.5 7.0 6.2 5.1 4 4.5 6.8 5.7 7.3 7.0 PROPERTY 10 11.1 12.6 13.3 9.5 11.2 12.1 13.1 13.1 12.8 15.3 12.0 12.9 TRANSPORT 5.5 4.9 5.6 4.4 5.0 5.6 4.1 4.8 3.5 4.2 3.1 4.2 2.9 ENERGY 3.5 5.3 5.4 6.6 7.3 8.1 8.9 9.8 9.1 8.7 8.7 8.1 7.3 MACHINERY 8.3 10.1 9.6 10.9 11.8 12.1 12.4 10.4 12.1 11.1 11.1 12.8 12.5 OTHER 13.9 9.6 10.8 7.0 9.5 5.3 4.8 7.9 6.4 7.8 5.6 6.1 6.3 (6)上海総合指数 の3カ月後の予想水準 (日本時間28日午後2時04分現在1965.00) FUND A 2,200 B 2,500 C 2,500 D 1,956 E 2,100 F 1,900 AVG 2,193