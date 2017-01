欧州の銀行、3年物ＬＴＲＯ資金20.6億ユーロを来週返済へ＝ＥＣＢ

[フランクフルト 28日 ロイター] - 欧州の銀行は来週、欧州中央銀行(EC B)の3年物流動性供給オペ(LTRO)資金20億6000万ユーロ(26億8000 万ドル)を早期返済する。ECBが28日、明らかにした。 ロイターが短期市場トレーダーを対象に実施した調査では、来週の返済額は30億ユ ーロと予想されていた。 ECBは2011年12月と2012年2月に実施したLTROで合計約1兆ユーロ を供給。このうち約4分の1がすでに返済されている。 ECBによると、LTRO第1弾から7月3日に2行が20億2500万ユーロを返 済する。また、LTRO第2弾から2行が3500万ユーロを返済する。 ECBが7月4日開く理事会について、ロイターがエコノミスト64人を対象に実施 した調査で、ECBは主要政策金利であるリファイナンス金利を過去最低水準となる0. 5%に据え置くとの予想が示されている。 前回6月の理事会でECBはLTRO第3弾の実施の是非を討議したが、実施は決定 していない。ロイター調査では、ECBは追加措置の導入に踏み切らないとの見方が示さ れたが、警戒が必要との回答も寄せられた。 詳細は以下の通り。(単位は10億ユーロ) LTRO1回目 LTRO2回目 (2011年12月実施) (2012年2月実施) ECB発表日 返済額 返済額 Jan. 25, 2013 137.1591 Feb. 1, 2013 3.4840 Feb. 8, 2013 4.9925 Feb. 15, 2013 3.7900 Feb. 22, 2013 1.7440 61.092 March 1, 2013 4.1760 8.319 March 8, 2013 1.3360 2.894 March 15, 2013 0.385 6.432 March 22, 2013 1.565 0.371 March 28, 2013 3.845 3.160 April 5, 2013 4.092 3.972 April 12, 2013 6.555 4.238 April 19, 2013 8.874 2.068 April 26, 2013 1.661 0.615 May 3, 2013 0.008 0.608 May 10, 2013 1.205 5.152 May 17, 2013 1.020 0.104 May 24, 2013 6.208 1.915 May 31, 2013 2.810 0.271 June 7, 2013 2.800 0.130 June 14, 2013 3.008 0.180 June 21, 2013 5.030 0.208 June 28, 2013 2.025 0.035 =============================================== Amount outstanding as of June 27 261.699 421.776