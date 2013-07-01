〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 １日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【７月１―５日の海外経済指標】 予想 前回 ７月１日（月） ０１：４５ＧＭＴ ６月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 （指数） 48.7 48.7 （速報値） ０９：００ＧＭＴ ６月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） 1.6 1.4 ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏失業率（統計局） （％） 12.3 12.2 １２：５８ＧＭＴ ６月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 52.2 （速報値） １４：００ＧＭＴ ５月米建設支出（商務省） （前月比、％） 0.7 0.4 １４：００ＧＭＴ ６月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 50.1 49.0 ２日（火） ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏生産者物価指数（統計局） （前月比、％） -0.2 -0.6 （前年比、％） 0.0 -0.2 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=EC I] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １４：００ＧＭＴ ５月米耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A 3.6 １４：００ＧＭＴ ５月米製造業新規受注（商務省） （前月比、％） 2.0 1.0 ６月米自動車販売台数 ３日（水） ０１：００ＧＭＴ ６月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ０１：３０ＧＭＴ ５月豪小売売上高（連邦統計局） （前月比、％） 0.3 0.2 ０１：３０ＧＭＴ ５月豪貿易収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） 0 0.028 ０１：４５ＧＭＴ ６月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 （指数） 48.6 48.6 （速報値） ０７：５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 （指数） 48.9 48.9 （速報値） ０９：００ＧＭＴ ５月ユーロ圏小売売上高（統計局） （前月比、％） 0.2 -0.5 （前年比、％） -2.0 -1.1 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １１：３０ＧＭＴ ６月米企業人員削減数（チャレンジャー社） （１０００人） N/A 36.398 １２：１５ＧＭＴ ６月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、１０００人） 160 135 １２：３０ＧＭＴ ５月米貿易収支（商務省） （１０億ドル） -40.1 -40.3 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （６／２９までの週、１０００件） 345 346 １４：００ＧＭＴ ６月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 54.0 53.7 （景気指数） 56.8 56.5 ４日（木） ５日（金） ０６：４５ＧＭＴ ５月仏貿易収支（税関） （１０億ユーロ） N/A -4.5 １０：００ＧＭＴ ５月独鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） 1.2 -2.3 １２：３０ＧＭＴ ６月米雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 166 175 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 175 178 （失業率、％） 7.5 7.6 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【７月１―５日の海外行事予定】 １日（月） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 フランス国債入札 リトアニアがＥＵ議長国に クロアチアがＥＵ加盟 香港［香港特別行政区設立記念日］、タイ休場 ２日（火） ０４：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６：３０ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が「米・地域経済の見通し」に関す る昼食会で講演（米コネチカット州スタンフォード） ２１：４５ＧＭＴ パウエル米ＦＲＢ理事が講演 題目「国際金融規制改革」（ニューヨ ーク） スウェーデン中銀金融政策会合（３日まで） ３日（水） ０２：５５ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が講演 １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省３・１０・３０年債入札条件 英中銀金融政策委員会（４日まで） スウェーデン中銀が金利決定発表 ４日（木） １１：００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表） １１：４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表） １２：３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 フランス国債入札 スペイン国債入札 米国［独立記念日］ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━