訂正（発表者側の申し出）-UPDATE 1-ユーロ圏5月失業率、12.2％と過去最悪更新　インフレ率も上昇

(1日配信の記事について、発表者側の申し出により、本文第1段落のユーロ圏の5月の 失業率を「12.1%」から「12.2%」に、4月の失業率を「12.0%」から「1 2.1%」に訂正します。第5段落のフランスの5月の失業率を「横ばい」から「10. 9%に小幅上昇」に訂正します。本文末の表を訂正します) [ブリュッセル 1日 ロイター] - 欧州連合(EU)統計局が1日発表した5月 のユーロ圏の失業率は12.2%(訂正)で、4月の12.1%(訂正)(改定値)から 上昇し、過去最悪の水準に達した。6月のユーロ圏のEU基準消費者物価指数(CPI) 速報値は、前年同月比1.6%上昇し、市場予想と一致した。 インフレ率は4月に3年ぶりの低水準である1.2%をつけたあと、2カ月連続で拡 大しているが、依然として欧州中央銀行(ECB)の目標である2%弱の水準を下回って いる。項目別で上昇をけん引したのは、食品・アルコール・たばこだった。 エコノミストはインフレ率が今年いっぱいECBの目標を下回る水準にとどまり、E CBが主要政策金利を過去最低水準に据え置く余地を与える一方、欧州製造業の改善の兆 しによってさらなる利下げも回避する可能性があるとみている。 野村のエコノミスト、ニック・マシューズ氏は、「6月の上昇は主にベース効果で押 し上げられた。ECBは短期的にインフレ率の振れ幅が大きくなる可能性については警告 している。インフレ率は夏に再度急低下するだろう」と指摘した。 失業率は国別で、ドイツは5.3%に低下し、ユーロ圏加盟国としてはオーストリア の4.7%に次ぐ低さだった。イタリアとスペインでは失業率が若干上昇し、フランスは 10.9%に小幅上昇した(訂正)。 キャピタル・エコノミクスのジョナサン・ロインズ氏は「失業率において加盟国間で 莫大な隔たりがあるということに変わりはない。ユーロ圏景気がさらなる政策支援を必要 としていないと示すものは何もないが、今週ECBはさらなる支援を行うことはないだろ う」と述べた。 失業率(季節調整済み)は以下の通り(単位:%) May 12 Feb 13 Mar 13 Apr 13 May 13 EA17 11.3 12.1 12.1 12.1 12.2 EU27 10.4 10.9 10.9 11.0 11.0 EU28 10.4 11.0 11.0 11.0 11.0 *詳細は統計局のサイトをご覧ください。 here