〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.050％、6カ月物は0.085％＝財務省

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［ワシントン １日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財 務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.050％ 平均落札金利 0.045％ 最低落札金利 0.020％ 利付き債券相当利回り 0.051％ 落札価格 99.987500 最高利回り落札比率 46.95％ カバー（応札倍率） 4.29倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,188,100 応札総額 128,776,400,600 競争入札 28,720,139,000 非競争入札 559,149,100 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年7月05日 償還日 2013年10月03日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.085％ 平均落札金利 0.080％ 最低落札金利 0.060％ 利付き債券相当利回り 0.086％ 落札価格 99.957264 最高利回り落札比率 51.89％ カバー（応札倍率） 4.91倍 （単位：ドル） 落札総額 25,000,648,400 応札総額 122,707,754,900 競争入札 23,875,168,500 非競争入札 399,479,900 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年7月05日 償還日 2014年1月02日
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