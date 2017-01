米金融・債券市場＝小幅高、ＩＳＭ雇用指数の落ち込みが下支え

[ニューヨーク 1日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2005GMT) 88*28.50(+0*13.00)=3.4756% 前営業日終盤 88*15.50(+0*17.00)=3.4994% 10年債 (2005GMT) 93*22.00(+0*03.50)=2.4747% 前営業日終盤 93*18.50(‐0*03.50)=2.4875% 5年債 (2005GMT) 99*31.00(+0*02.25)=1.3815% 前営業日終盤 99*28.75(‐0*02.25)=1.3961% 2年債 (2005GMT) 100*01.25(+0*00.25)=0.3553% 前営業日終盤 100*01.00( 0*00.00)=0.3593% 1日の米金融・債券市場では国債価格が小幅高。米供給管理協会(ISM)の6月製 造業統計で雇用指数が約4年ぶりの水準に落ち込んだことで、米連邦準備理事会(FRB )が債券買い入れプログラムを当面継続し得るとの憶測が広がった。 Tボンド先物9月限 は3/32安の135─24/32。 Tノート先物9月限 は1/32安の126─17/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 17.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 17.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 21.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -5.50 (+0.50)