UPDATE 2-米金融・債券市場＝小幅高、ＩＳＭ雇用指数の落ち込みが下支え

(レートを更新しました) [ニューヨーク 1日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 88*28.00(+0*12.50)=3.4765% 前営業日終盤 88*15.50(+0*17.00)=3.4994% 10年債 (2105GMT) 93*21.50(+0*03.00)=2.4765% 前営業日終盤 93*18.50(‐0*03.50)=2.4875% 5年債 (2105GMT) 99*31.25(+0*02.50)=1.3799% 前営業日終盤 99*28.75(‐0*02.25)=1.3961% 2年債 (2105GMT) 100*01.25(+0*00.25)=0.3553% 前営業日終盤 100*01.00( 0*00.00)=0.3593% 1日の米金融・債券市場では国債価格が小幅高。米供給管理協会(ISM)の6月製 造業統計で雇用指数が約4年ぶりの水準に落ち込んだことで、米連邦準備理事会(FRB )が債券買い入れプログラムを当面継続する可能性があるとの観測が広がった。 ISM製造業景気指数は50.9と、前月の49.0から上昇し、判断の分かれ目と なる50を再び上回った。市場予想は50.5だった。一方、内訳では雇用が48.7と 前月の50.1から悪化、2009年9月以来約4年ぶりの低水準となった。 雇用指数の低下を受け、週末に発表される6月雇用統計への不安が広がったという。 ロイター調査によると、非農業部門の雇用者数の伸びは16万5000人程度になる と予想されている。実際に失望を誘う内容となれば「FRBの早期緩和縮小をめぐる観測 は確実に後退する可能性がある」(ウィルミントン・ブロード・マーケット・ボンド・フ ァンドのウィルマー・スタイス氏)とみられている。 指標10年債 は4/32高。ISM発表前は9/32下落していた。利 回りは2.473%。 30年債 は14/32高。利回りは3.475%と、前週末の3.49 9%から低下した。 今週は4日が独立記念日の祝日にあたることから、週半ばにかけて薄商いが予想され ている。 トムソン・ロイター傘下の投信情報会社リッパーがまとめた米国ファンドの資金動向 に関する週間調査(6月26日までの週)によると、債券ファンドの流出額は86億20 00万ドルとなり、2008年以降で初めて4週連続での流出となった。また株式ファン ドも今年4月下旬以降で最大となる68億ドルの流出となった。 Tボンド先物9月限 は3/32安の135─24/32。 Tノート先物9月限 は1/32安の126─17/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 17.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 17.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 21.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -5.50 (+0.50)