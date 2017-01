米金融・債券市場＝国債価格ほぼ横ばい、Ｔビル利回りは一時マイナス

[ニューヨーク 2日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2005GMT) 88*29.50(+0*01.50)=3.4738% 前営業日終盤 88*28.00(+0*12.50)=3.4765% 10年債 (2005GMT) 93*23.00(+0*01.50)=2.4711% 前営業日終盤 93*21.50(+0*03.00)=2.4765% 5年債 (2005GMT) 99*31.75(+0*00.50)=1.3766% 前営業日終盤 99*31.25(+0*02.50)=1.3799% 2年債 (2005GMT) 100*01.50(+0*00.25)=0.3513% 前営業日終盤 100*01.25(+0*00.25)=0.3553% 2日の米金融・債券市場では国債価格がほぼ変わらず。週末の雇用統計を前に様子見 ムードが根強かった。こうしたなか、財務省短期証券(Tビル)の利回りが一時マイナス となった。 Tボンド先物9月限 は7/32高の135─31/32。 Tノート先物9月限 は2.50/32高の126─19.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 18.50 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 22.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (+2.25)