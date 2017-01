UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格ほぼ横ばい、Ｔビル利回りは一時マイナス

(レートを更新しました) [ニューヨーク 2日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 88*29.00(+0*01.00)=3.4747% 前営業日終盤 88*28.00(+0*12.50)=3.4765% 10年債 (2105GMT) 93*23.00(+0*01.50)=2.4711% 前営業日終盤 93*21.50(+0*03.00)=2.4765% 5年債 (2105GMT) 99*31.50(+0*00.25)=1.3782% 前営業日終盤 99*31.25(+0*02.50)=1.3799% 2年債 (2105GMT) 100*01.50(+0*00.25)=0.3513% 前営業日終盤 100*01.25(+0*00.25)=0.3553% 2日の米金融・債券市場では国債価格がほぼ変わらず。週末の雇用統計を前に様子見 ムードが根強かった。こうしたなか、財務省短期証券(Tビル)の利回りが一時マイナス となった。 CRTキャピタル・グループ(コネティカット州)のイアン・リンゲン氏は、現在は 雇用統計待ちだとした上で、統計内容が今後数週間の相場の流れを作ることになると述べ た。 9月5日に償還を迎えるTビル利回りは一時マイナス0.25ベーシスポイント(b p)─マイナス1.25bpとなった。その後、終盤の取引では、3カ月物Tビル利回り がプラス4bp。6カ月物はプラス8bp。 Tビル利回りが一時マイナスになったことについては、政府の歳出削減などで短期証 券そのものの残高が少なくなっていることに加え、債券・株式市場における最近の不安定 な値動きを背景に同市場から資金をいったん引き揚げ、一時的にTビルにプールさせる動 きが広がっているなどの要因があるとみられている。 この日行われた1カ月物Tビル入札は、落札利回りが1.5bpと、昨年12月18 日に行われた入札の水準に並んだ。 指標10年債 は1/32高。利回りは2.474%。 Tボンド先物9月限 は7/32高の135─31/32。 Tノート先物9月限 は2.50/32高の126─19.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 18.50 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 22.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (+2.25)