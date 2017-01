UPDATE 1-米貿易赤字、5月は450.3億ドルに12％拡大　堅調な内需反映し輸入が増加

(内容を追加しました) [ワシントン 3日 ロイター] - 米商務省が3日発表した5月の貿易統計による と、貿易収支(季節調整後、国際収支ベース)は450億3000万ドルの赤字となり、 前月の401億5000万ドル(改定値)から12%拡大した。内需が堅調だったことで 中国やその他の国からの輸入が増えた一方で、諸外国の成長低迷を反映し輸出が減少した ことが背景。 商務省によると、5月の貿易赤字の前月比での増加は過去2年間で最大。アナリスト 予想は401億ドルだった。貿易赤字が拡大したことで、アナリストの間で今後、第2・ 四半期の成長率予想を引き下げる動きが出る可能性がある。 輸入は1.9%増の2321億ドル。2012年3月につけた過去最大の2343億 ドルに継ぐ水準となった。インフレ調整後では1672億ドルとなり、過去最大となった 。 中国からの輸入(季節調整前)は10.7%増の366億ドル。 米国の堅調な内需を反映し、輸入は各種サービス、自動車・部品、食料、飲料、飼料 の各部門で過去最大となった。非石油製品の輸入も過去最大となったことで、同部門の貿 易収支は416億ドルの赤字となり、2007年9月以来の高水準となった。 輸出は0.3%減の1871億ドル。自動車・部品、資本財などは増加したものの、 消費財、食料、飼料、飲料、工業用原料などが減少した。米国の全般的な輸出が若干減少 したことは、特に主要貿易相手国である中国などの成長鈍化を示している可能性がある。 ただ、5月は自動車・部品の輸出が過去最高となり、全般的な輸出も前年12月に付 けた過去最高を若干下回る水準にとどまっている。 対中貿易赤字は278億6000万ドルに拡大。一方、対EU赤字は108億220 0万ドルに縮小、対日赤字は54億0500万ドルに縮小した。 米商務省が発表した貿易統計は以下のとおり。 (季節調整後、国際収支ベース、単位10億ドル) May April Jan-May13 May12 Jan-May12 入出超 -45.03 -40.15 -208.83 -46.25 -235.82 輸出 187.06 187.56 933.64 184.22 916.53 輸入 232.09 227.71 1,142.47 230.46 1,152.35 (%比) May April May13/12 輸出 -0.3 1.3 1.5 輸入 1.9 2.4 0.7 財・サービス別(季節調整後、国際収支ベース、単位10億ドル) May April Jan-May13 May12 Jan-May12 収支 財 -63.44 -58.41 -300.99 -63.39 -320.68 サービス 18.42 18.26 92.15 17.14 84.86 輸出 財 130.25 131.13 652.36 130.18 647.98 サービス 56.81 56.44 281.29 54.04 268.55 輸入 財 193.70 189.53 953.34 193.56 968.66 サービス 38.39 38.18 189.13 36.90 183.69 国・地域別貿易収支(未調整、単位100万ドル) May April Jan-May13 May12 Jan-May12 カナダ -1,890 -2,346 -13,887 -1,676 -15,185 メキシコ -5,300 -4,433 -22,851 -6,379 -28,173 EU -10,822 -12,429 -50,549 -10,597 -43,724 中国 -27,860 -24,110 -121,056 -25,979 -117,524 日本 -5,405 -6,942 -30,925 -6,427 -33,011 アジアNICS 488 -342 5,749 284 6,570 韓国 -2,458 -2,380 -9,440 -1,980 -6,110 台湾 -1,237 -1,166 -4,471 -1,336 -5,549 中南米 501 875 7,639 790 -569 ブラジル 852 1,188 6,319 994 2,959 OPEC -6,293 -6,613 -27,394 -11,240 -48,349 エコノミスト予想(ロイター調査) 貿易赤字(10億ドル) $40.1 bln