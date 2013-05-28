〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.045％、6カ月物は0.080％＝財務省

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［ワシントン ２８日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月 物および６カ月物財務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札 結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.045％ 平均落札金利 0.035％ 最低落札金利 0.020％ 利付き債券相当利回り 0.046％ 落札価格 99.988625 最高利回り落札比率 19.81％ カバー（応札倍率） 4.55倍 （単位：ドル） 落札総額 30,001,422,400 応札総額 136,599,732,400 競争入札 28,822,050,000 非競争入札 479,372,400 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年5月30日 償還日 2013年8月29日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.080％ 平均落札金利 0.075％ 最低落札金利 0.055％ 利付き債券相当利回り 0.081％ 落札価格 99.959333 最高利回り落札比率 56.05％ カバー（応札倍率） 5.13倍 （単位：ドル） 落札総額 25,000,952,300 応札総額 128,257,127,300 競争入札 23,865,650,000 非競争入札 384,302,300 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年 5月30日 償還日 2013年11月29日
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