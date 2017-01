米金融・債券市場＝国債価格下落、雇用統計控え神経質な取引

[ニューヨーク 3日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (1805GMT) 88*19.00(‐0*10.00)=3.4931% 前営業日終盤 88*29.00(+0*01.00)=3.4747% 10年債 (1805GMT) 93*14.50(‐0*08.50)=2.5032% 前営業日終盤 93*23.00(+0*01.50)=2.4711% 5年債 (1805GMT) 99*25.75(‐0*05.75)=1.4157% 前営業日終盤 99*31.50(+0*00.25)=1.3782% 2年債 (1805GMT) 100*00.75(‐0*00.75)=0.3632% 前営業日終盤 100*01.50(+0*00.25)=0.3513% 3日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。週末の雇用統計を前に神経質な取引 となった。 この日は午後2時までの短縮取引となった。翌4日は独立記念日のため休場となる。 5日発表の6月米雇用統計は、非農業部門の雇用者数が16万5000人増加すると 予想されているほか、失業率は7.5%が見込まれている。 朝方発表された5月の米貿易統計は、貿易収支が450億3000万ドルの赤字とな り、前月の401億5000万ドル(改定値)から12%拡大した。「貿易赤字が膨らむ ほど国内総生産(GDP)の下押し要因になる」(CRTキャピタルのイアン・リンゲン 氏)ことから、統計を受け国債が買われ、相場は一時プラス圏に戻す場面も見られた。ま た安全資産への根強い選好から下値は比較的堅かったという。 指標10年債 は9/32安。利回りは2.505%と前日の2.47% から上昇した。 エジプト軍トップのシシ国防相は3日、憲法停止を宣言するとともに、暫定国家元首 に憲法裁判所長官を指名すると表明、モルシ大統領の権限は事実上剥奪されたと述べた。 Tボンド先物9月限 は13/32安の135─18/32。 Tノート先物9月限 は8/32安の126─11.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 18.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 19.50 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 19.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 22.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (+1.00)